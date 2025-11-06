Ventspilī tiek meklētas attēlos redzamās personas. FOTO
foto: Valsts policija
Likumsargi meklē attēlā redzamās personas.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas amatpersonas Ventspilī lūdz līdzcilvēku palīdzību attēlā redzamo personu identitātes noskaidrošanā.

"Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamās personas un ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamās personas," aicina likumsargi.

foto: Valsts policija
