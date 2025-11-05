11. novembrī Sudrabkalniņā pieminēs Latvijas brīvības cīnītājus
Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti 11. novembrī plkst. 15.00 doties uz Sudrabkalniņu, lai piedalītos piemiņas pasākumā un godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.
Pasākumā piedalīsies Rīgas domes un pašvaldības pārstāvji, Rīgas Kurzemes rajona Politiski represēto biedrības valdes loceklis Aleksandrs Grīnbergs, kapelāns Guntis Kalme, kā arī Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Līga Gaiķe), Pārdaugavas kultūras apvienības Kultūras centra “Imanta” vīru kopa “Vilki”, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris un Zemessardzes Studentu kājnieku bataljona pārstāvji.
Pasākumu vadīs aktieris, latviskās dzīvesziņas zinātājs un vīru kopas “Vilki” vadītājs Edgars Lipors.
No plkst. 10.00 līdz 16.00 Sudrabkalniņā būs apskatāma Latvijas Kara muzeja ceļojošā izstāde, kas veltīta Latvijas Neatkarības karam (1918–1920). Izstādes laikā būs klātesošs muzeja pārstāvis, ar kuru interesenti varēs pārrunāt vēsturiskos notikumus un uzzināt vairāk par Latvijas Neatkarības cīņām.
Sudrabkalniņš ir viena no nozīmīgākajām Lāčplēša dienas atceres vietām Rīgā – te 1919. gada novembrī norisinājās izšķirošās cīņas par Latvijas galvaspilsētas atbrīvošanu no bermontiešiem. Šī vieta simbolizē drosmi, pašaizliedzību un ticību brīvai valstij. Katru gadu 11. novembrī Sudrabkalniņā pulcējas rīdzinieki, karavīri un sabiedrības pārstāvji, lai pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus un noliktu svecītes un ziedus vietā, kur izcīnīta mūsu neatkarība.