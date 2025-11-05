Varakļānu muižas pils
6. novembrī Varakļānos notiks talka, lai muižas pils atgūtu pienācīgo izskatu
"Varakļānu muižas pils – tā ir mūsu pils. Varakļāniešu pils. Tā nav vienkārši veca ēka pilsētas nomalē. Tā ir unikāla 18. gadsimta celtne, kurā zem kārtu kārtām joprojām atrodas 18. gadsimta sienu gleznojumi – reti kurai pilij vai muižai Latvijā kas tāds vēl ir saglabājies. Mums ir! Turpat blakus ir arī klasicisma stilā celtā grāfa Borha bibliotēka, kurā steidzīgi jāveic mākslinieciski arhitektonisko izpēti. Telpas jāatbrīvo no mūsdienu “kultūrslāņa” – iepriekšējo iemītnieku sadzīves lietām, lai varētu aicināt un laist iekšā pētniekus," vēsta Varakļānu Novadpētniecības muzejs, aicinot uz 6. novembra talku.
"Ja esi gatavs stiept vecus krāmus, noderēs apģērbs, ko nebaidies nosmērēt. Noteikti noderēs arī cimdi! Ja gribi darboties, bet negribi staipīt atkritumus, varēsi grābt lapas vai palīdzēt sastādīt jauno tulpju dobi, kas mūs visus priecēs pavasarī. Tā ir iespēja satikties, uzzināt Varakļānu muižas pils, parka un novadpētniecības muzeja aktualitātes neformālā gaisotnē, darbojoties plecu pie pleca vēsturiskā, leģendām apvītā vietā. Pačalosim arī pie karstas tējas krūzes un pēc darba kopā ieturēsim maltīti.
Sākam plkst. 10.00 ar bibliotēkas telpu tīrīšanu, bet talkot gribētāji var droši pievienoties arī vēlāk. Ja vēlies kā citādi atbalstīt talku un talkotājus, padod ziņu! Nelielu publicitāti parādā nepaliksim. Lai labie darbi vairojas!"