Ārsts un mūziķis Andris Kristons nosvinējis 80. dzimšanas dienu
Liepājas Reģionālā slimnīca sveica ārstu un mūziķi Andri Kristonu 80. dzimšanas dienā, atzīmējot viņa ilggadējo ieguldījumu medicīnā un mūzikā, kas iedvesmo gan kolēģus, gan pacientus. Viņa dzīvesprieks, profesionalitāte un radošums ir atstājuši neaizmirstamu nospiedumu slimnīcā un kultūras dzīvē.
Liepājas Reģionālā slimnīca sveica savu ilggadējo ārstu, plaušu slimību speciālistu Andri Kristonu 80 gadu jubilejā.
Dzimšanas diena pieredzējušajam ārstam bija 2. novembrī, bet 3. novembrī viņu šajā nozīmīgajā dzīves brīdī sveica arī slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš, pasniedzot ziedus un Pateicības rakstu par ilggadējo darbu slimnīcā un ieguldījumu pacientu aprūpē.
Andris Kristons ir ārsts, kurš ar dzīvesprieku, možumu un radošo garu iedvesmo gan kolēģus, gan pacientus. Viņš atzīst, ka medicīna devusi viņam daudz – iespēju palīdzēt citiem un pašam dzīvot veselīgi un pilnvērtīgi: “Nebūtu medicīnas sasniegumi kādi ir līdz šim, es te tā nestāvētu un nestrādātu.”
Taču Andra Kristona sirds pieder arī mūzikai.
Pēc Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas viņš pabeidza Liepājas Mūzikas skolu, iegūstot trompetista diplomu. Mūzika viņu pavada visu dzīvi – viņš raksta dziesmas, muzicē kopā ar savu ansambli “Nīcaviņa” un ir radījis jau vairāk nekā tūkstoti melodiju!
Kopš 2008. gada Andris Kristons vada Liepājas Reģionālās slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas ambulatoro daļu, vienlaikus strādājot par pulmonologu. Kolēģi viņu raksturo kā mierīgu, sirsnīgu un saprotošu. Dakteris vienmēr ir lietišķs un nosvērts.
Šķiet, ka tieši šīs rakstura iezīmes ir tās, kas apvieno kolektīvu un ļauj darbu izdarīt visaugstākajā līmenī.