Liepājā ģimenes ar bērniem var pieteikties Ziemassvētku pabalstam
Liepājas ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam var pieteikties Ziemassvētku pabalstam 15 eiro apmērā par katru bērnu, ja mājsaimniecībā ir vismaz četri bērni, bērni ar invaliditāti vai aizbildnībā esoši bērni. Pieteikšanās Sociālajā dienestā notiek līdz 15. decembrim, un pabalsts tiek izmaksāts mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Liepājā ģimenes ar bērniem līdz 15. decembrim var pieteikties Ziemassvētku pabalstam. Šo Liepājas valstspilsētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu 15 eiro par katru bērnu var saņemt mājsaimniecības, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kuras audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnus ar invaliditāti vai aizbildnībā esošus bērnus.
Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru minētajās mājsaimniecībās dzīvojošu bērnu. Bērns var saņemt pabalstu līdz 18 gadu vecumam, t.i., pilngadības sasniegšanai.
Lai saņemtu pabalstu, līdz šī gada 15. decembrim jāpiesakās Sociālajā dienestā, izmantojot vienu no sniegtajām iespējām:
- aizpildot pieteikumu elektroniski vietnē epakalpojumi.liepaja.lv
- aizpildot iesnieguma veidlapu klātienē Sociālajā dienesta Veidenbauma ielā 3 un ievietojot to pie ieejas durvīm novietotajā pasta kastītē.
Ziemassvētku pabalstu izmaksās mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
2024. gadā Ziemassvētku pabalstu pieprasīja un saņēma 484 mājsaimniecības, kurās audzina pavisam 1439 bērnus.