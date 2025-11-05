Autovadītāju uzmanībai! No 10. novembra testa režīmā aizliegs labā pagrieziena veikšanu no Gustava Zemgala gatves uz Vairoga ielu
Pirmdien, 10. novembrī, Gustava Zemgala gatves un Vairoga ielas krustojumā veiks satiksmes organizācijas izmaiņas, informē Ārtelpas un mobilitātes departaments. Turpmāk no Gustava Zemgala gatves nevarēs veikt labo pagriezienu uz Vairoga ielu.
Pirmdien minētajā vietā uzstādīs atbilstošas ceļa zīmes un izvietos šķēršļus, kas ierobežos manevra veikšanu. Ieviestās satiksmes organizācijas izmaiņas ir pagaidu risinājums, kura laikā tiks novērtēta šādu izmaiņu ietekme uz Vairoga ielu un blakus esošajās ielām. Par patstāvīga risinājuma ieviešanu spriedīs pēc tam, uzklausot arī iedzīvotāju viedokli.
Pagaidu satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā līdz šim saņemtās iedzīvotāju sūdzības un veikto iedzīvotāju aptauju. Esošās satiksmes organizācijas ietvaros Vairoga iela, kas ir dzīvojamās zonas iela ar kopīgu telpu autotransportam un mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, ir kļuvusi par ielu ar augstu satiksmes intensitāti. Lai būtiski uzlabotu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, ir pieņemts lēmums novirzīt tranzīta plūsmas no šīs ielas.
Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.