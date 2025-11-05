Pabeigta kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana Engures pagastā
Projekts “Engures kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana” ir veiksmīgi īstenots, uzlabojot infrastruktūru Engures pagastā ar atjaunotu stāvlaukumu, celiņu uz jūru un apgaismojumu, tā veicinot piekrastes teritorijas attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. Šie darbi nodrošina ērtāku piekļuvi pludmalei un uzlabo dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem.
Īstenots projekts “Engures kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana, nodrošinot piekļuvi pludmalei Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā”, Nr. 25-08-UL02-U31421.102-000007. Projekta ietvaros tika atjaunots un labiekārtots esošais stāvlaukums – veikti laukuma seguma atjaunošanas darbi, stāvvietu marķēšana, soliņu un velo statīvu uzstādīšana. Kā arī veikti celiņa uz jūru bruģēšanas darbi un apgaismojuma izbūve.
Projekta mērķis ir Engures pagasta infrastruktūras attīstība, izbūvējot un labiekārtojot Engures kapsētas stāvlaukumu un veicot celiņa izbūvi uz jūru, tādējādi nodrošinot cilvēku plūsmas organizētību, sekmējot dabas vērtību saglabāšanu un kvalitatīvāku dzīves vidi piekrastes teritorijā, veicinot dzīvojamā fonda un biznesa vides attīstību.
Atjaunošanas un labiekārtošanas darbus veica SIA “CBS Igate”, būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “INGENIA”. Būvprojekta autors SIA “ACB Projekts”. Projekta būvdarbu kopējās izmaksas ir 68 471,23 EUR no tām attiecināmās izmaksas – 59 192,95 EUR , no kurām publiskais finansējums ir 53 273,65 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējums – 9 278,28 EUR.