Franču ielu mākslinieka "Aero" sienas gleznojums "Sirmgalvis un jūra" Liepājā.
Kultūra
Šodien 15:25
Liepājniekus un viesus aicina doties ielās un vērot lielformāta sienu gleznojumus
Liepājas ielās ir atklāta jauna lielformāta sienu gleznojumu izstāde, kas rotā gan pilsētas centru, gan Karostas rajonu, piedāvājot unikālu iespēju iepazīt mākslu tieši uz ēku fasādēm. Šie mākslas darbi piešķir pilsētai jaunu vizuālo elpu un aicina iedzīvotājus un viesus izstaigāt īpašu maršrutu, kas pieejams arī kartes veidā.
Dodies Liepājas ielās un atklāj lielformāta mākslas darbus, kas grezno Liepājas ēku fasādes gan pilsētas centrā, gan Karostā.
- "Sirmgalvis un jūra" – Matrožu iela 2 | Autors: Franču mākslinieks Aéro
- "Mana dzīve ir mana valsts” – Krišjāņa Valdemāra ielā 56 | Autors: Franču mākslinieks Aéro
- “Pegazs” – “Pegaza Pagalms”, Kuršu iela 20 | Autors: Madara Matisone
- “Kafijas tase” – “Pegaza Pagalms”, Kuršu iela 20 | Autors: Madara Matisone
- “Murālis” – “Pegaza Pagalms”, Kuršu iela 20 | Autors: Uldis Rubezis
- “Pegazs” – Kuršu ielā 21 | Autors: Liepājas mākslinieks Uldis Rubezis
- “Laipnības patvērums” – Pētertirgus | Autors: Kristaps Tinte
- “Kurss” – Peldu iela 19 | Autori: Ēriks Caune un Dainis Rudens
- “Skaņu vīrs” – K. Valdemāra un Peldu ielas krustojumā| Autori: Ēriks Caune un Dainis Rudens
- “Elizabete un Siļķu kaķis” – Zivju iela 2A, pagalmā | Autors: Amalija Andersone
- “Kino klasiķis Eduards Tisē” – Stendera ielā 9 | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Dziesminiece Austra Pumpure” – Skolas iela 7a | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Vējš, jūra un brīvība” – Pasta iela 24 | Autors: Itāļu mākslinieks ar pseidonīmu Ozmo
- “Remo Belli un liela basa bunga 1961” – Graudu iela 36/38, pagalmā | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Atlants” – Graudu ielā 34 | Autori: Ēriks Caune un Dainis Rudens
- “Komponists Imants Kalniņš” – Graudu ielā 30 | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Kvantu kaija” – Juliannas pagalms | Autors: Uldis Rubezis
- “Vārna” – Vecā ostmala 55 | Autors: Uldis Rubezis
- “Dzejniece Mirdza Ķempe” – Uliha ielā 38b | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Pret vēju” – Miķeļa Valtera iela 7 | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Pludmales puika” – Pludmale Peldu ielas galā | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Daugavas” stadiona grafiti siena – Jūrmalas parks 7 | Dažādi autori
- “Sirmgalve, kura lūkojas jūrā” – Ziemeļu fortos | Franču mākslinieks ar pseidonīmu Al Sticking
- “Liepājas Pētertirgus” – Ziemeļu fortos | Autors: Spāņu māksliniece Klara Kabrera (Clara Cabrera)
- “Karostas festivāla” darbi redanā – 14. novembra bulvāris 82/86 | Dažādi autori
- “Tikšanas” – Atmodas bulvāris 21 | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Sapnis” – Atmodas bulvāris 8F | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- Tēma “Ceļā uz klimata neitralitati” – Atmodas bulvāris 10Buz katlumājas | Autors: Haralds Dravnieks
- “Return to Innocence” – Atmodas bulvāris 16 | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- Tēma “Ceļā uz klimata neitralitati” – Ģenerāļa Baloža iela 11B uz katlumājas | Autors: Rinalds Vanadziņš
- Tēma “Ceļā uz klimata neitralitati” – Lazaretes iela 8B uz katlumājas | Autors: Jevgeņija Bikti
- “Veltījums 30 neatkarības gadiem Karostā, 1990.-2020.” – Turaidas un Invalīdu ielas krustojums | Autors: Eduards Dubrovskis
- “Karosta 360” – Turaidas ielā 8a | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- "Tu esi tieši tur, kur tev jābūt" – "Atmodas dārzs", Atmodas bulvāris 6A| Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- “Sekojot saulei” – “Atmodas dārzs”, Atmodas bulvāris 6A | Autors: Peru mākslinieks ar pseidoīimu Cake
- Pirmais “Atmodas Dārza” mākslas darbs – “Atmodas dārzs”, Atmodas bulvāris 6A | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)
- Vannas pīlīte uz zila jūras konteinera – “Atmodas dārzs”, Atmodas bulvāris 6A | Autors: Aleksejs Odnorukovs (Elementton)