“Simfoniskais hits ar Goran Gora”: urbānā vide, hiphops un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
Ceturtdien, 13. novembrī, plkst. 12.00 un 19.00 Rīgas Kongresu namā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina uz koncertu “Simfoniskais hits ar Goran Gora.
Urbānā simfonija un hiphopa deja”, kur elektroniskā mūzika satiksies ar orķestra varenību, pilsētas ritmiem un kustību. Līdzās orķestrim diriģenta Jāņa Stafecka vadībā uz skatuves kā allaž pievienosies Jānis Holšteins-Upmanis jeb Goran Gora, kurš kopā ar īpašo viesi – antropologu un arhitektu Matīsu Šteinertu – meklēs atbildes uz jautājumu: kā skan pilsēta tās dažādajās izpausmēs? Līdzās sarunām skanēs amerikāņu komponistu Ārona Koplenda, Leonarda Bernstaina un Džordža Gēršvina skaņdarbi – šo autoru daiļrade apliecina žanru mijiedarbību un 20. gadsimta mūzikas būtību. Vēl koncertā uzstāsies multiinstrumentālists Rick Feds, bet ar aizraujošu performanci uzstāsies hiphopa dejotāji.
Koncerts ar pievienoto vērtību “Simfoniskais hits ar Goran Gora” turpina iesākto tradīciju, vienuvien apvienojot mūzikas un vizuālo mākslu, ar mērķi uzrunāt jaunāku auditoriju un mudināt to iepazīt simfoniskās mūzikas pasauli. Šis formāts izaicina klasiskās mūzikas stereotipus un paplašina skatītāja pieredzi, koncertos atskaņojot dažādus simfoniskos hitus. 13. novembra koncerta pieteikums skan šādi: “Steiga, kņada un betona džungļi… tam visam pa vidu – ES”, akcentējot pilsētas dinamiku, identitāti un mūzikas iespējām šo vidi interpretēt.
Kā īpašais viesis koncertā piedalīsies antropologs un arhitekts Matīss Šteinerts, kas stāstniekam Goran Goram palīdzēs risināt jautājumus – kā cilvēks jūtas urbānajā vidē, kā skaņas un trokšņi veido pilsētas ritmu.
Programmā izskanēs trīs amerikāņu komponistu mūzika, kas veidojusi tiltus starp akadēmisko un populāro mūziku 20. gadsimtā. Ārona Koplenda plašās, ritmiski dzīvās partitūras atspoguļos 20. gadsimta Amerikas mūzikas garu, kamēr Leonarda Bernstaina darbos savīsies klasiskās orķestra tradīcijas ar džeza un teātra elementiem, radot enerģisku un emocionāli bagātu skanējumu. Džordža Gēršvina mūzikā dzirdēsim džeza ritmus un Brodvejas melodijas, kas saplūdīs simfoniskā formā.
Urbānās kultūras noskaņas pastiprinās multiinstrumentālista Rick Feds performance, kur viņš spēlēs gan bungu setu, gan parādīs savu midi kontrolieru tehniku, kas ir viena no novērtētākajām visā pasaulē. Rick Feds ir pazīstams ar inovatīviem audiovizuāliem priekšnesumiem, kuros apvieno dzīvo mūziku, gaismas, vizualizācijas un interaktīvu tehnoloģiju vadību. Viņš ir uzstājies ASV, tostarp Ņujorkā, Vašingtonā un Filadelfijā, un viņa priekšnesumi apvieno analogo un digitālo pasauli, radot enerģisku un vizuāli iespaidīgu performanci.
Koncertā varēsim iepazīties arī ar urbānajā kultūrā dzimušo hiphopa deju, kur īpaši koncertam radītu horeogrāfiju veidojuši dejotāji Maija Kapralova, Sofija Gedzeņuka, Anastasija Jasvina, Aleksejs Rozīts, Alvis Švarcs, Aksels Šelders.
Pie orķestra pults stāsies Jānis Stafeckis, kurš ir LNSO diriģents kopš 2022./2023. gada sezonas. Viņš regulāri sadarbojas ar vadošajiem Latvijas profesionālajiem kolektīviem un solistiem, tostarp LNSO, Sinfonietta Rīga un Latvijas Radio kori; savulaik dibinājis un vadījis Rēzeknes kamerorķestri. Viņš pārzina simfonisko orķestri gan kā diriģents, gan mūziķis: pirms diriģenta karjeras uzsākšanas, Jānis Stafeckis daudzus gadus bijis Sinfonietta Rīga kontrabasu grupas koncertmeistars, kā arī periodiski darbojies lielākajos Latvijas profesionālajos orķestros.
“Simfoniskais hits ar Goran Gora” radošās komandas sastāvā ir režisors Roberts Rubīns, mākslinieks Krišs Salmanis un animators Pauls Poikāns, kā arī dramaturgs Jānis Joņevs.