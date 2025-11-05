Rīgā plāno ierobežot uguņošanu naktīs - pilsēta virza jaunus noteikumus
Izstrādāts Rīgas domes saistošo noteikumu projekts, kas paredz aizliegumu izmantot pirotehniku naktīs.
Iepriekš aizliegums izmantot pirotehniku bija ietverts Sabiedriskās kārtības noteikumos. Izmantot pirotehniskos izstrādājumus bija aizliegts laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, kā arī izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.
Kā skaidroja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), kopš 2024. gadā stājies spēkā Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Sabiedriskās kārtības noteikumi zaudējuši spēku.
Iecerēts, ka jaunie saistošie noteikumi "Par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai Rīgā" aizliegs pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu ārpus telpām vasaras periodā no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet pārējā periodā no plkst. 22 līdz 7.
Ierobežojumi neattieksies uz uguņošanas ierīču izmantošanu publiskajos pasākumos, kas ir saskaņoti ar pašvaldību, Jāņos no Līgo dienas plkst. 7 līdz Jāņu dienas plkst. 23, kā arī gadu mijā no no plkst. 0.00 līdz plkst. 1.
Saistošie noteikumi jāpieņem Rīgas domes sēdē.