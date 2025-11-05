Latvijā aiztur Somijā atklātas narkotiku kurjeru grupas dalībniekus
Aizdomās par nelikumīgu narkotiku apriti Somijā konstatēta organizēta noziedzīga grupa vismaz 17 personu sastāvā, turklāt divi grupas kurjeri aizturēti Latvijā.
Šī gada pavasarī Latvijas Valsts policija (VP) konstatēja aizdomīgas darbības saistībā ar iespējamu narkotiku apriti, par ko sāka izmeklēšanu, informēja policijā.
Vienlaikus, īstenojot starptautisko sadarbību, VP līdztekus ar Somijas un Igaunijas policijām konstatēja iespējamu savstarpēju saistību Latvijā konstatētajiem gadījumiem ar ārvalstu kolēģu izmeklēšanas rīcībā esošo informāciju. Šī gada vasarā valstis ar Eiropas Savienības (ES) Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās ("Eurojust") atbalstu apvienoja spēkus, izveidojot apvienotās izmeklēšanas grupu, lai veicinātu informācijas apmaiņu raitākai nozieguma atklāšanai un novēršanai.
Apvienotā izmeklēšanas grupa Somijā konstatēja plašu organizētas noziedzības grupu vismaz 17 personu sastāvā. Tās darbības laikā kopš 2023. gada realizācijai Somijā ienāca ievērojams daudzums dažāda veida narkotisko vielu, tādas kā "Alfa-PVP", kokaīns, amfetamīns, "MDMA", "ekstazī" un citas.
Pēc Somijas policijas aplēsēm kopējais valstī izplatīto narkotisko vielu daudzums varēja sasniegt pat vairākus simtus kilogramu, no kuriem mazumtirdzniecības cena jeb ielu tirgus vērtība lēšama ap 40 miljonu eiro apmērā.
Patlaban Somijas izmeklēšanā vēl tiek skaidrots, kādos veidos un pa kādiem ceļiem šāds daudzums narkotiku ienākušas valstī. Savukārt saistībā ar narkotisko vielu apriti no Latvijas izmeklēšanā zināms, ka Latvijas kurjeri ir saistīti ar četriem "Alfa-PVP" sūtījumiem, kas kopējā svarā veido 35 kilogramus.
Apstrādājot Latvijas policijas rīcībā esošo informāciju, kas gūta vēl pirms apvienotās izmeklēšanas grupas darbības sākuma, gan arī sadarbības valstu rīcībā esošos faktus, 7. oktobrī Latvijā tika īstenotas sešas kratīšanas, kuru laikā aizturēti divi organizētās grupas dalībnieki - kurjeri. Aizturēts 1986. gadā dzimis Latvijas valstspiederīgais un 1985. gadā dzimis Igaunijas valstspiederīgais.
Abām personām piemērots Eiropas apcietinājuma orderis un tās nodotas Somijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.
Latvijā veikto procesuālo darbību laikā pie personām un pārbaudītajās adresēs narkotiskās vielas izplatīšanas nolūkiem netika konstatētas. Vienlaikus izmeklēšana turpina skaidrot aizturēto personu saistību ar narkotisko vielu apriti.
Apvienotās izmeklēšanas grupas laikā kopumā identificēta četru Latvijas valstspiederīgo saistība ar šo noziegumu. No tām viena persona aizturēta 7. oktobrī Latvijā, otra persona šī gada jūnijā aizturēta Polijā, bet vēl divi Latvijas valstspiederīgie šobrīd izsludināti starptautiskā meklēšanā.