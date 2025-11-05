Vilcienu kustības grafikā valsts svētku dēļ no piektdienas būs izmaiņas.
Sabiedrība
Šodien 10:15
Vilcienu kustības grafikā valsts svētku dēļ no piektdienas būs izmaiņas
Vilcienu kustības grafikā saistībā ar Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienu no piektdienas, 7. novembra, būs izmaiņas, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV).
PV vēsta, ka sestdien, 8. novembrī, kas ir pārceltā darbadiena, visi elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika, bet 17. un 18. novembrī - pēc brīvdienu grafika.
Savukārt dīzeļvilcieni no piektdienas, 7. novembra, kursēs pēc atšķirīga grafika.
PV pasažierus aicina īpaši pievērst uzmanību vilciena grafikam Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Valmieras virzienā.
PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver aktuālās izmaiņas.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.