Latvijas Aizsardzības ministrija vēršas pie jauniešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem
Aizsardzības ministrija no 2025. gada 3. novembra līdz 2026. gada 14. janvārim aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteikties dalībai Valsts aizsardzības dienestā, kas sāksies 2026. gada jūlijā, informē ministrijā.
Lai brīvprātīgi pieteiktos dienestam, ministrija aicina izmantot vienoto rekrutēšanas platformu https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests .
2026. gada jūlija iesaukumā 11 mēnešu militārajam dienestam nepieciešami 1470 jaunieši, kuri dienesta pienākumus pildīs Nacionālo bruņoto spēku vienībās.
Savukārt 2026. gadā piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi var pieteikties līdz 700 jauniešiem.
Ja pēc brīvprātīgās pieteikšanās noslēguma nepieciešamais iesaucamo skaits 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes vienībās netiks nokomplektēts, iztrūkstošo iesaucamo gadījumā atlase pēc nejaušības principa tiks organizēta 2026. gada 21. janvārī.
Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībās tiks īstenots sešās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigāde Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē; Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā; Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljonā Skrundā (Mežaines poligons).
Iesaucamie, izvēloties kā alternatīvu 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam, aicināti brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestam Zemessardzē
Piecu gadu dienests Zemessardzē ikgadēji jāpilda vismaz 28 dienas. Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, jaunākā instruktora kursu un apmācību vada līmenī.
Piesakoties kopumā piecu gadu dienestam Zemessardzē, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu Zemessardzes 1. Rīgas brigādē, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē, Zemessardzes 3. Latgales brigādē vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē.
Piesakoties brīvprātīgi šim dienesta veidam, valsts aizsardzības dienesta karavīrs saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana.
Vienlaikus pēc dienesta beigām valsts aizsardzības dienesta karavīrs saņems atvaļināšanās kompensāciju – 1100 eiro neto jeb summa, ko dienesta veicējs saņems “uz rokas”.
Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas valsts aizsardzības dienesta karavīrs varēs studēt bez maksas valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja atbildīs augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.
Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās iemaņas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.