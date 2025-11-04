Rīgā šogad izbūvēti 136 jauni ceļa ātrumvaļņi; plānotie darbi pilnībā noslēgušies
Deviņpadsmit Rīgas apkaimēs noslēgusies augustā sāktā ceļa ātrumvaļņu izbūve. Ātrumvaļņi atjaunoti un izbūvēti arī piecos ielu posmos, kuros šogad veikti seguma atjaunošanas darbi. Līdz ar to šajā būvdarbu sezonā pilsētā, satiksmes mierināšanas nolūkos, izbūvēti 136 ceļa ātrumvaļņi.
Augustā 19 Rīgas apkaimēs sākās darbs pie jaunu ceļa ātrumvaļņu izbūves. Darbu ietvaros Āgenskalnā izbūvēti trīs ceļa ātrumvaļņi, Beberbeķos - četri, Čiekurkalnā - divi, Dārzciemā - trīs, Dzirciemā - viens, Iļģuciemā - pieci, Imantā - divi, Jaunciemā - divi, Juglā - septiņi, Latgalē - trīs, Mežciemā - divi, Pleskodālē - pieci, Sarkandaugavā - viens, Teikā - trīs, Torņkalnā - trīs, Vecāķos - divi, Vecmīlgrāvī - septiņi, Zasulaukā - četri un Zolitūdē - divi.
Piecos ielu posmos, seguma atjaunošanas darbu ietvaros, izbūvēti vai atjaunoti 16 ātrumvaļņi. Piemēram, Augusta Dombrovska ielas posmā no Baltāsbaznīcas ielas līdz Mērnieku ielai un Mērnieku ielā, Dārziņu ielas posmā no Dārziņu 51. līnijas līdz Latgales ielai, Jāņogu ielā un citviet. Šobrīd darbi turpinās vēl trīs ielu posmos, kuros plānots atjaunot vai izbūvēt septiņus ātrumvaļņus.
Tāpat iepriekš jau tika ziņots, ka šajā vasarā 11 Rīgas apkaimēs izbūvēja 59 jaunus ātrumvaļņus. Darbu ietvaros Bieriņos izbūvēja trīs ceļa ātrumvaļņus, Bolderājā - piecus, Bukultos - divus, Dārzciemā - divus, Dārziņos - sešus, Dzirciemā - divus, Imantā - 14, Mežaparkā - 11, Purvciemā - divus, Teikā - desmit un Vecdaugavā - divus.
Lai nodrošinātu mierīgāku satiksmi, ceļa ātrumvaļņus izbūvē ielās, kurās ierīkotas dzīvojamās zonas, 30 km/h ātruma ierobežojuma zonas, nav izbūvētas gājēju ietves, tuvumā atrodas izglītības iestādes. Ceļa ātrumvaļņus izbūvē prioritārā secībā, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus.