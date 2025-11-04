Imantā pusaudzis sadūris 9 gadus vecu zēnu. Policija noskaidrojusi iespējamo vainīgo un sākusi kriminālvajāšanu
Pusaudzis Imantā plaukstā sadur deviņgadīgu puiku.
Imantā pusaudzis sadūris 9 gadus vecu zēnu. Policija noskaidrojusi iespējamo vainīgo un sākusi kriminālvajāšanu

Policijā 3. novembrī saņemts iesniegums no kāda skolēna vecākiem par to, ka pie 2016. gadā dzimušā zēna piegājis svešs pusaudzis, sācis konfliktēt un sadūris viņu plaukstā.

Policijā sākts kriminālprocess un policija ir noskaidrojusi iespējamo uzbrucēju, kādu pusaudzi. Turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu uzbrukuma motīvu un notikušā apstākļus.

Policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67 085 928, 29 4926 80 vai 112.

