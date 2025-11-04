Supermēness Rīgā 2024. gada 18. septembrī
2024. gada 18. septembrī Rīgā bija redzams supermēness.
Halovīns beidzās, taču naktis joprojām paliks noslēpumainas: ko īpašu mēs redzēsim debesīs 5. novembrī
Halovīns jau beidzies, taču naktis joprojām paliks noslēpumainas: 5. novembrī debesīs parādīsies Mēness, kas pietuvosies Zemei īpaši tuvu, tāpēc šķitīs lielāks un spožāks nekā parasti.
Pilnmēness 2025. gada 5. novembrī būs supermēness - un ne vienkāršs, bet gan lielākais visā gadā. Pilnais Mēness izskatīsies par 7,9% lielāks un par 16% spožāks nekā parasti.
Saskaņā ar Astronomu asociācijas (VdS) datiem, trešdien plkst. 23.16 Mēness atradīsies tikai 356 400 kilometru attālumā no Zemes. Salīdzinājumam - vidējais attālums ir vairāk nekā 400 000 kilometru.
Pie Latvijas debesīm manīts zemeņu pilnmēness
Trešdien, 11. jūnija, pie Latvijas debesīm bija manāms tā saucamais zemeņu Mēness.
Tomēr šī atšķirība nav tik iespaidīga, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. "Lielākajai daļai cilvēku izmēru atšķirība starp supermēnesi un parastu pilnmēnesi ir grūti pamanāma," ziņu aģentūrai DPA paskaidroja astronome Karolina Līfke (Carolin Liefke).
Kad Mēness atrodas tuvu horizontam, tas šķiet īpaši liels. Taču tas ir tikai uztveres jautājums - šo parādību sauc par Mēness ilūziju. Ja salīdzināsiet fotogrāfijas ar Mēnesi zemu pie horizonta un ar tām, kur Mēness redzams augstu debesīs, izmēri būs vienādi - atšķirība slēpjas tikai mūsu uztverē.
Skaistais Mēness aptumsums; 07.09.2025.
7. septembrī daudzviet pasaulē, arī Latvijā varēja vērot Mēness aptumsumu, kura laikā Zemes pavadonis iekrāsojās sarkanos toņos.
Viena no izplatītākajām teorijām to skaidro šādi: pie horizonta mēs uztveram Mēnesi attiecībā pret ainavas elementiem - piemēram, kokiem, kalniem vai ēkām. Tāpēc tas šķiet lielāks. Savukārt, kad Mēness atrodas augstu debesīs, šī dziļuma informācija pazūd, un Mēness izskatās mazāks un attālāks.