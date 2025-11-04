Saeimas komisija neatbalsta Jāņa Sikšņa apstiprināšanu SEPLP locekļa amatā
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē otrdien neatbalstīja Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekli.
Sēdē otrdien deputāti tikai balsoja par vai pret Sikšņa apstiprināšanu amatā, jo viņa uzklausīšana notika jau pagājušajā nedēļā. Viņa tālāku virzīšanu atbalstīja tikai deputāti Leila Rasima (P) un Jānis Zariņš (JV). Pārējie uz sēdi ieradušies deputāti bija pret, atturējās vai nebalsoja.
Vienlaikus gala lēmums par Sikšņa kandidatūru būs jāpieņem Saeimas sēdē 13. novembrī.
Kā vēstīts, pagājušās nedēļas sēdē Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti nesprieda par Sikšņa kandidatūru, bet sāka diskutēt par padomes locekļu skaita samazināšanu.
Sēdē "Jaunās vienotības" (JV) deputāti Zariņš un Anna Rancāne norādīja, ka vēl nevar lemt par Siksni, jo viņš nav uzklausīts politiskā spēka Saeimas frakcijā. Arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāts Augusts Brigmanis pauda, ka šāda JV vēlme ir saprotama, un piekrita šo jautājumu skatīt kādā no citām sēdēm.
To atbalstīja arī Nacionālās apvienības (NA) deputāts Jurģis Klotiņš. Viņš gan arī aicināja apsvērt domu par to, ka padome turpmāk varētu strādāt divu cilvēku sastāvā. Ideju par padomes sastāva samazināšanu līdz diviem cilvēkiem sēdē rosināja arī NA deputāts Jānis Grasbergs.
Patlaban likumā noteikts, ka SEPLP ir trīs locekļi, bet faktiski tā darbojas divu locekļu sastāvā, jo viens vēl nav ievēlēts.
Iepriekšējo padomes vadītāju Siksni amatam izvirzījusi Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda padome.
Siksnis tika atzīts par labāko kandidātu Memoranda padomes atkārtoti rīkotajā konkursā uz šo vakanci. Šoreiz, atšķirībā no iepriekšējā konkursa, Memoranda padomes locekļiem bija jābalso atklāti, un balsojumā nebija iespējams atturēties. Aģentūrai LETA zināms, ka Siksnis bija saņēmis augstāko punktu skaitu arī iepriekšējā konkursā, tomēr Memoranda padome balsojumā atbalstīja Ivara Beltes, nevis Sikšņa kandidatūru.
Skaidrojot motivāciju pieteikties SEPLP locekļa amatam, Siksnis norādījis, ka mediji ir viņa nozare, kurā pavadījis gandrīz visu savu profesionālo mūžu. Viņu šī nozare interesējot un viņš saredzot, kā ar savu pieredzi var ieguldīt notiekošajos procesos.
Runājot par pašas padomes darbu, Siksnis atzina, ka saredz lielas atšķirības tajā, kā tai vajadzētu strādāt šobrīd no tā, kā padome strādāja iepriekšējos četrus gadus. Viņaprāt, SEPLP būtu vairāk jāpāriet tieši uz Latvijas sabiedriskā medija (LSM) uzraudzību, līdz ar to padomes locekļiem darbs SEPLP vairs nebūtu veicams arī pilnu slodzi. Tas nozīmētu arī SEPLP locekļu algas samazinājumu. Vienlaikus, pēc Sikšņa domām, būtu nepieciešama SEPLP locekļu skaita palielināšana, paplašinot padomes kompetences.
Siksnis bija SEPLP priekšsēdētājs līdz 2025. gada 3. augustam.
Saeimas deputāti 19. jūnijā SEPLP locekļu amatos iecēla Unu Klapkalni un Sanitu Upleju-Jegermani. Līdzšinējo SEPLP locekli Upleju-Jegermani darbam padomē izvirzīja Valsts prezidents, bet bijušo Latvijas Radio valdes priekšsēdētāju Klapkalni - Saeimas deputāti. Līdz ar šīm pārmaiņām amatus SEPLP zaudēja Siksnis, kuru pirms vairākiem gadiem darbam padomē bija virzījusi Memoranda padome, un Jānis Eglītis, kurš savulaik bija Saeimas virzīts SEPLP loceklis.
SEPLP locekļa mēnešalga ir 5196 eiro pirms nodokļu nomaksas.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu - NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet vēl vienu - Saeima. SEPLP locekli var apstiprināt amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.