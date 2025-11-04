Finansējuma trūkuma dēļ pasaules diktāts latviešu valodā pārtop par sabiedrisku brīvprātīgo iniciatīvu
Finansiāla atbalsta trūkuma dēļ pasaules diktāts latviešu valodā šogad tiks rīkots kā sabiedriska brīvprātīgo iniciatīva "Tautas diktāts", informēja rīkotāji.
Pēdējos deviņus gadus Latvijā tika rīkots pasaules diktāts latviešu valodā, lai popularizētu latviešu valodu, saliedētu sabiedrību, kā arī stiprinātu saikni ar diasporu un mazākumtautībām. Privāto iniciatīvu īstenoja trīs entuziasti, piesaistot privātā sektora finansējumu. Šogad finansējums neesot pieejams.
Lai saglabātu valodas kopšanas un pareizrakstības tradīcijas nepārtrauktību, 13. decembrī notiks "Tautas diktāts". Šogad diktāta teksta autore ir tulkotāja, redaktore un divu grāmatu autore Silvija Brice.
Klātienē rakstīšana paredzēta Jūrmalā, Valmierā, Ventspilī, Salaspilī un Daugavpilī. Pievienoties var jebkura pašvaldība, piesakoties e-pastā "diktats@edu.jurmala.lv".
Jūrmalā rakstīšana klātienē notiks trīs izglītības iestādēs: Jūrmalas Ķemeru pamatskolā, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā un Jūrmalas Aspazijas pamatskolā. Reģistrēties dalībai iespējams līdz 11. decembrim Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas pilsētas tīmekļvietnēs, kā arī klātienē bibliotēkās un Kauguru kultūras namā.
Par norises vietām citās pašvaldībās rīkotāji sola informēt vēlāk.
Tiešraidi no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nodrošinās "TV Jūrmala", "TV24", "Vidusdaugavas TV", kā arī "YouTube" un "Facebook" platformās.
Diktāta teksts pēc pasākuma tiks publicēts iesaistīto pašvaldību un skolu tīmekļvietnēs.