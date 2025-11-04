Otrdien Latvijā brīžiem līs.
Šodien 06:57
Otrdien brīžiem līs un pūtīs dienvidrietumu vējš
Otrdien Latvijā, sākot no rietumiem, debesis apmāksies un lielā valsts daļā brīžiem gaidāms lietus.
Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tas pūtīs nedaudz spēcīgāk - pie atklātas jūras gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi.
Rīgā debesis aizklās mākoņi un dažbrīd līs, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +9 grādiem.
No rietumiem tuvojas siltā atmosfēras fronte, gaisa spiediens paaugstinājies līdz 1016-1019 hektopaskāliem jūras līmenī.