“SmartLynx Airlines” paziņo, ka pārtrauc darbību
Latvijā bāzētā aviokompānija SIA "SmartLynx Airlines" no pirmdienas pārtrauc uzņēmuma saimniecisko darbību.
Lēmums pieņemts, izvērtējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un ilgtermiņa darbības perspektīvas.
"SmartLynx Airlines" līdzšinējais izpilddirektors norāda, ka šis lēmums ir pieņemts, rūpīgi izvērtējot visus iespējamos tālākas darbības scenārijus. "Diemžēl, esošajos apstākļos ir secināts, ka uzņēmuma darbības turpināšana vairs nav iespējama," piebilda "SmartLynx Airlines" izpilddirektors Edvins Demeņus.
Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa raidījumā "Spried ar Delfi" pirmdien norādīja, ka "SmartLynx" no Rīgas lidostas praktiski nav lidojusi, arī čarterlidojumi pēdējā gada laikā nav veikti. "SmartLynx" strādāja tikai ACMI biznesā jeb izīrēja lidmašīnas citām aviokompānijām dažādās valstīs un no Rīgas praktiski nestrādāja, tādēļ "SmartLynx" neietekmē Rīgas lidostā apkalpoto lidojumu un pasažieru skaitu," viņa piebilda.
Jau ziņots, ka "SmartLynx Airlines" tika ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Tiesiskās aizsardzības procesa lietu Rīgas rajona tiesa ierosinājusi 2025. gada 28. oktobrī.
"SmartLynx Airlines" šogad 20. novembrī bija reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parāds 522 584 eiro apmērā, liecina VID publiskotā informācija.
"SmartLynx Airlines" aģentūrai LETA iepriekš pavēstīja, ka pēc izmaiņām aviokompānijas īpašnieku sastāvā uzņēmums ir sācis atveseļošanas plāna realizāciju jeb aviokompānijas restrukturizāciju turpmākās darbības nodrošināšanai.
Demeņus iepriekš norādīja, ka pilna servisa lidmašīnu nomas jeb ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) nozare ir dinamiska un pakļauta nepārtrauktai mainībai.
"Aizvadītais gads gan "SmartLynx", gan visai ACMI industrijai bija izaicinošs - pieaugošās izmaksas, piegāžu kavējumi un mērena tirgus izaugsme atstāja ietekmi uz aviokompāniju darbību. Šādos apstākļos uzņēmumiem, tostarp "SmartLynx", nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajiem tirgus apstākļiem," iepriekš atzīmēja Demeņus.
Jau vēstīts, ka šogad oktobrī mainījās "SmartLynx Airlines" īpašnieki - kompāniju iegādājās uzņēmuma vadība un specializēts investīciju fonds Nīderlandē.
Nīderlandes "Stichting Break Point Distressed Assets Management" īpašumā šobrīd ir 90% "SmartLynx Airlines" kapitāldaļu, kamēr pa 5% pieder Lietuvas pilsoņiem Mindaugam Kazakevičam un Demeņum, kuri ir kompānijas valdes locekļi.
Iepriekš uzņēmuma vienīgais īpašnieks bija SIA "Smart Aviation Holding", kas pieder "Avia Solutions Group", kuras patiesais labuma guvējs ir Ģedimins Žiemelis, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānijā iepriekš informēja, ka līdz ar īpašnieku maiņu turpmāk "SmartLynx Airlines" darbosies kā neatkarīgs uzņēmums, savukārt "SmartLynx Airlines Malta" un "SmartLynx Airlines Estonia" saglabāsies iepriekšējā akcionāra īpašumā.
"SmartLynx Airlines" pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 10,66 miljonus pasažieru, kas ir par 62,5% vairāk nekā 2023. gadā. Pērn "SmartLynx Airlines" veica kopumā 68 085 lidojumus, kas ir par 43,4% vairāk nekā gadu iepriekš, kad aviokompānija veica 47 495 lidojumus, savukārt pārvadāto kravu apmērs samazinājās par 6,8% un veidoja 31 872 tonnas.
Aviokompānijas flotē 2024. gada beigās bija 68 lidmašīnas, kas ir par vienu vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr šogad pavasarī aviokompānija paziņoja, ka lidmašīnu floti samazinās par 30%.
2023. gadā "SmartLynx Airlines" apgrozījums bija 339,027 miljoni eiro, bet peļņa - 11,089 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Savukārt "SmartLynx Airlines" koncerna apgrozījums bija 496,651 miljons eiro, bet peļņa - 22,774 miljoni eiro. Kompānijas 2024. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
"SmartLynx Airlines" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir viens miljons eiro.