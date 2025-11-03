Valsts policija meklē attēlā redzamo personu.
112
Šodien 15:00
Policija Valmierā aicina atpazīt attēlā redzamo personu
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu attēlā redzamās personas identitāti.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt identificēt šo personu, policija lūdz sazināties, zvanot pa tālruņa numuriem 112 vai 64201355. Policija pateicas iedzīvotājiem par atsaucību un atgādina, ka jebkura sniegtā informācija var būt nozīmīga izmeklēšanas gaitā.
