"Rīgas cirka" telpās gatavo plakātus protestam: vai valsts uzņēmums drīkst iesaistīties šādās aktivitātēs?
Gatavojoties protestam pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, 28. oktobrī "Rīgas cirkā" tika rīkota publiska plakātu darbnīca.
Pasākumu, kurā piedalījās aptuveni 50 cilvēku, organizēja interneta žurnāls "Satori" un biedrība "Ascendum" , savukārt "Rīgas cirks" šim nolūkam atvēlēja savu infotelpu.
Biedrība "Ascendum" ir 2011. gadā dibināta organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kuras mērķis ir veicināt "empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību". Savukārt "Rīgas cirks" ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija (KM).
Kāds portāla Jauns.lv lasītājs interesējās, vai ir likumīgi valsts kapitālsabiedrības telpas izmantot šādiem mērķiem, ņemot vērā, ka "Rīgas cirka" telpas parasti tiek izīrētas un par to izmantošanu jāmaksā nomas maksa.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
"Rīgas cirks" notikušajā problēmu nesaskata un skaidro, ka pasākums organizēts kā kopprojekts sadarbībā ar biedrību "Ascendum" un "Satori", atbalstot protestu pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Cirka pārstāvji uzsver, ka šī aktivitāte pilnībā atbilst organizācijas stratēģijā noteiktajām vērtībām.
""Rīgas cirks" virza savu darbību atbilstoši organizācijas stratēģijā noteiktajām vērtībām un kopā ar saviem partneriem Latvijā un Eiropā iestājas par dzimumu līdztiesību, iekļaujošu vidi un pret vardarbību ģimenē," teikts paziņojumā.
Cirka sabiedrisko attiecību pārstāvji norāda, ka organizācija iesaistās tikai tādās aktivitātēs, kas veicina atvērtu, drošu un līdzvērtīgu pilsonisko sabiedrību.
KM, kas ir "Rīgas cirka" kapitāla daļu turētāja, ir informēta par notikušo pasākumu. Ministrijas pārstāve Lita Kokale norāda, ka šī sabiedriskā aktivitāte nav traucējusi plānotajām cirka izrādēm vai citiem nomas pasākumiem.
Vienlaikus KM uzsver, ka par valsts kapitālsabiedrības telpu nomas politiku atbild konkrētās kapitālsabiedrības valde.
Ministrija esot saņēmusi apliecinājumu no "Rīgas cirka" vadības, ka konkrētā sabiedriskā aktivitāte organizēta atbilstoši cirka stratēģijā noteiktajām vērtībām – iestājoties par dzimumu līdztiesību, iekļaujošu vidi un pret vardarbību ģimenē.
Jau vēstīts, ka 29. oktobrī pie Saeimas notika protests par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Neskatoties uz to, Saeimā tika pieņemts likums par izstāšanos no tās. Tāpēc 6. novembrī Doma laukumā paredzēts jauns protests pret šo lēmumu.