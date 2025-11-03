Otrdien brīžiem gaidāms lietus.
Otrdien gaidāms mainīgs laiks un neliels lietus
Otrdien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies un brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Daudzviet līs, vairāk nokrišņu būs nakts pirmajā pusē austrumu novados. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, vietām būs migla. Minimālā gaisa temperatūra +3..+7 grādi, piekrastē - līdz +10 grādiem.
Dienā no rietumiem debesis apmāksies un daudzviet līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs spēcīgāks - gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+12 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +6 grādi no rīta un +9 grādi dienas vidū.