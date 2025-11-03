ES ievieš jaunu noteikumu, kas attieksies uz visiem autovadītājiem Latvijā
Eiropas Savienības (ES) varas iestādes ir apstiprinājušas divas lielas braukšanas noteikumu reformas: viena no tām paredz, ka tiesību atņemšana par braukšanu reibumā būs spēkā visās dalībvalstīs, bet otra ievieš digitālās vadītāja apliecības un atjauninātus testēšanas standartus.
Visā teritorijā
Saskaņā ar pašreizējo sistēmu vadītājs, kuram aizliegts piedalīties ceļu satiksmē vienā ES valstī, bieži vien var turpināt braukt citās valstīs, tostarp tajā, kas izsniegusi viņam vadītāja apliecību. Tā kā ES mērogā nav automātiskas tiesību atņemšanas sistēmas, aptuveni 40% pārkāpumu, kas izdarīti ārvalstīs, paliek nesodīti.
Jaunais likums paredz, ka "vadītāja apliecības atņemšana", kas noteikta vienā ES dalībvalstī, stājas spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā, pat ja apliecība ir izdota citā valstī, vēsta "Euronews".
Tiesību atņemšana tiek piemērota par nopietniem ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, tostarp braukšanu reibumā, ātruma pārsniegšanu, braukšanu narkotisko vielu ietekmē, kā arī pārkāpumiem, kuru rezultātā iestājusies nāve vai smagi ievainojumi.
Pēc tam, kad ES dalībvalsts ir noteikusi tiesību atņemšanu, tai par to jāinformē valsts, kas izsniegusi vadītāja apliecību, izmantojot standarta ES sertifikātu. Pēc šī paziņojuma saņemšanas izsniedzējvalstij ir 15 dienas, lai atsauktu vadītāja apliecību, kas faktiski aizliedz pārkāpējam vadīt transportlīdzekli jebkurā ES teritorijas daļā uz tiesību atņemšanas laiku.
Tomēr ir arī izņēmumi. Valsts var atteikties atzīt citas valsts noteikto tiesību atņemšanu, ja attiecīgais pārkāpums saskaņā ar tās pašas valsts likumiem neparedz līdzīgu sodu.
Piemēram, alkohola reibuma robežvērtības autovadītājiem dažādās ES valstīs ievērojami atšķiras: dažās valstīs vadītāja apliecību atņem jebkura konstatēta alkohola līmeņa gadījumā, savukārt citās ir pieļauts noteikts daudzums.
Digitālās vadītāja apliecības
Otrais likums atjaunina ES noteikumus, kas attiecas uz vadītāja apliecībām plašākā nozīmē, ieviešot digitālās apliecības, jaunās prasības vadīšanas eksāmeniem un samazinot vecuma ierobežojumus profesionālajiem autovadītājiem.
Digitālās vadītāja apliecības, kuras būs pieejamas viedtālrunī, pakāpeniski kļūs par galveno formātu Eiropas Savienībā, lai gan autovadītāji joprojām varēs pieprasīt arī fizisku apliecību.
Jaunajiem vadītājiem būs noteikts vismaz divu gadu pārbaudes laiks, kā arī tiks pastiprināti sodi par braukšanu reibumā, drošības jostu nelietošanu vai bērnu drošības ierīču neizmantošanu.
17 gadu vecumā būs atļauts iegūt vadītāja apliecību, taču līdz 18 gadu vecumam jaunajam vadītājam būs jāpārvietojas pieredzējuša vadītāja pavadībā.
Lai risinātu hronisku profesionālo autovadītāju trūkumu Eiropā, tiesību akti samazina minimālo vecumu kravas automašīnu vadītāja apliecības iegūšanai līdz 18 gadiem, bet autobusu vadīšanai - līdz 21 gadam.
Jaunajās autovadītāju apmācības programmās tiks pievērsta lielāka uzmanība "aklajām zonām" un mijiedarbībai ar ievainojamākajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, piemēram, riteņbraucējiem un gājējiem.