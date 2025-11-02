Skats uz Meža ielu Silakrogā (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Novadu ziņas
Šodien 16:15
Meža ielu Silakrogā tomēr pārdēvēs par Priedkalnu ielu
Ropažu dome plāno Silakrogā esošo Meža ielu pārdēvēt par Priedkalnu ielu, liecina domes lēmumprojekts. Dome nolēma Meža ielu pārdēvēt, jo šāds ielas nosaukums ir reģistrēts divos ciemos - gan Zaķumuižā, gan Silakrogā.
8. oktobrī dome jau nolēma Meža ielu Silakrogā pārdēvēt par Amulas ielu. Taču tika saņemta informācija no Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra, kā Amulas ielas nosaukums ir reģistrēts nekustamajam īpašumam "Silezers", līdz ar to Meža ielu tagad plānots pārdēvēt par Priedkalnu ielu.
Šo lēmumprojektu dome plāno skatīt 5. novembrī.
Tāpat dome plāno piešķirt Buru ielas nosaukumu kādai zemes vienībai Garkalnes pagasta Berģos.