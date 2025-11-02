Sestdien Ropažu novadā automašīna uzbraukusi sievietei, kura notikuma vietā gāja bojā
Sestdien Ropažu novadā automašīna uzbraukusi gājējai, kura šķērsojusi brauktuvi diennakts tumšajā laikā, un sieviete gājusi bojā notikuma vietā, informēja policija.
Sestdien ap plkst. 17.40 Ropažu novada Stopiņu pagastā, Rumbulā, Granīta ielā automašīnas "Citroen Berlingo" vadītājs uzbrauca gājējai, kura šķērsoja brauktuvi diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošiem elementiem. Gājēja gāja bojā notikuma vietā. Par notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka plkst. 17.12 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ropažu novada Garkalnes pagastu, kur notikusi trīs vieglo automašīnu sadursme. Vienu cilvēku atbrīvoja glābēji, bet pārējie no automašīnām izkļuva saviem spēkiem. Notikuma vietā atvienotas automašīnu akumulatoru klemmes, kā arī sakārtota ceļa braucamā daļa. Plkst. 20.31 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, un no tiem 10 gadījumos cietuši 13 cilvēki.
Visvairāk negadījumu ar cietušajiem notika Rīgas reģionā, kur kopumā negadījumos cietuši 11 cilvēki. Tostarp negadījumos cietuši divi gājēji un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Pa vienam cietušajam bijis Kurzemes un Latgales reģionā.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 479 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 215 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu.
Tostarp aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē konstatēti 10 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Trīs gadījumos vadītāji administratīvi sodīti, bet septiņos gadījumos sākti kriminālprocesi.
Vienā gadījumā transportlīdzeklis konfiscēts, bet sešiem būs jāatmaksā piedzenamā transportlīdzekļa vērtība.
Aizvadītajā diennaktī arī konstatēta viena zādzība no mājokļa, bet vienā gadījumā pieņemti lēmumi par nošķiršanu.