Jelgava plāno izveidot 12 patvertnes par vairāk nekā 800 tūkstošiem eiro
Jelgavas dome nolēmusi iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaistei, lai 12 pašvaldības telpas pielāgotu un aprīkotu trešās kategorijas patvertņu vajadzībām, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Trešās kategorijas patvertnes paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.
Pielāgot un aprīkot plānots telpas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, kur patverties varēs 806 cilvēki, Stacijas ielā 13, kur varēs patverties 505 cilvēki, Pasta ielā 44, kur varēs patverties 467 cilvēki, un Tērvetes ielā 6, kur varēs patverties 170 cilvēki.
Pēc patvertņu ierīkošanas 640 cilvēki varēs patverties Pulkveža Brieža ielā 23A, 604 cilvēki - Mātera ielā 44A, 880 cilvēki - Zirgu ielā 47A, 468 cilvēki - Mazajā ceļā 2, 157 cilvēki - Aspazijas ielā 18, 220 cilvēki - Meiju ceļā 31, 440 cilvēki - Ganību ielā 66, un 450 cilvēki Lielā ielā 11.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 810 330 eiro, tajā skaitā 467 292 eiro ERAF finansējums un 343 038 eiro Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums. Patvertnes pārbūvēt un aprīkot paredzēts līdz 2027. gada beigām.