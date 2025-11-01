Pirmajās trīs dienās uz 60 jaunajiem īres mājokļiem Ventspilī saņemti 75 pieteikumi
Pirmajās trīs dienās uz 60 jaunajiem īres mājokļiem Ventspilī, Saules ielā 122, saņemti 75 pieteikumi, informēja SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" sabiedrisko attiecību speciālists Kārlis Lithens.
Pieteikšanās dzīvokļu īrei šajā jaunajā projektā sākās 28. oktobrī. Vairāk nekā puse pieteikumu ir prioritārajā grupā, un pieteikumu pieņemšana joprojām turpinās.
Lithens skaidro, ka saņemtie pieteikumi tiek rūpīgi izskatīti, pārbaudot to atbilstību noteiktajiem kritērijiem un prasībām. Jau nākamajā nedēļā tiks sākta lēmumu pieņemšana par pretendentu uzņemšanu dzīvokļu rindā, pēc kā pretendenti saņems apstiprinājumu par savu uzņemšanu rindā un tiks informēti, ar kādu kārtas numuru viņi tajā ir reģistrēti. Vairāki pieteikumu iesniedzēji, kuri piesakoties nav iesnieguši korekti noformētus dokumentus, ir uzaicināti nepilnības novērst un informēti, ka pretējā gadījumā netiks uzņemti rindā.
Lai arī jau no pirmajām dienām iedzīvotāju aktivitāte, piesakoties jauno īres dzīvokļu rindā, ir liela, "Ventspils nekustamie īpašumi" vērš iedzīvotāju uzmanību, ka rinda netiek slēgta un iedzīvotāji joprojām aicināti iesniegt pieteikumus, jo līdz īres līgumu slēgšanai ar potenciālajiem īrniekiem ir iespējamas izmaiņas, piemēram, ja kāds no īres dzīvokļu pretendentiem, kurš jau ir pieteicies dzīvokļa īrei jaunajā projektā, mainoties apstākļiem, pārdomā un lemj par labu kādai citai mājokļa alternatīvai. Turklāt, ja iedzīvotāju interese un pieprasījums pēc jauniem īres mājokļiem būs augsts, Ventspils pašvaldība un "Ventspils nekustamie īpašumi" apsvērs iespēju nākotnē īstenot vēl kādu projektu zemas īres mājokļu programmā.
Pieteikumus dzīvokļu īrei pieņem gan elektroniski, gan klātienē.
Kā vēstīts, dzīvokļu īres pieteikumus reģistrēs divās grupās - prioritārajā un vispārējā. Vispārējā grupā īres dzīvokļu rindā tiks reģistrētas mājsaimniecības, kuru kopējie ikmēneša bruto ienākumi ir no 672 līdz 1681 eiro, pretendējot uz vienistabas dzīvokļa īri, no 1158 līdz 2896 eiro, pretendējot uz divistabu dzīvokļa īri, un no 1773 līdz 4433 eiro, pretendējot uz trīsistabu dzīvokļa īri.
Trīsistabu dzīvokļa īrei varēs pieteikties, ja mājsaimniecību veido vismaz divas personas.
Prioritārajā grupā tiks reģistrētas mājsaimniecības, kurās ir bērns ar invaliditāti, persona ar 1. grupas invaliditāti vai mājsaimniecības ar vismaz diviem bērniem, tai skaitā, ja mājsaimniecībā ir persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, ar nosacījumu, ka nevienai no mājsaimniecībā esošajām personām Ventspilī nepieder cita dzīvošanai derīga telpa vai māja.
Prioritārās mājsaimniecības būs arī tās, kurās ir kvalificēts speciālists, kas nodarbināts kādā no pašvaldības attīstības programmā noteiktajiem rīcības virzieniem, ar nosacījumu, ka nevienai no mājsaimniecībā esošajām personām Ventspilī nepieder cita dzīvošanai derīga telpa vai māja.
Jauno īres mājokļu būvniecība tiek īstenota ar Attīstības finanšu institūcijas "Altum" atbalstu, izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas aizdevumu.
Šīs mājas kopējās plānotās izmaksas ir 6,27 miljoni eiro, no tām nekustamā īpašuma attīstītāja "Ventspils nekustamie īpašumi" ieguldījums ir 288 495 eiro un "Altum" aizdevums 5 982 450 eiro. Pēc projekta realizācijas projekta attīstītājs varēs saņemt papildu kapitāla atlaidi līdz 1,48 miljoniem eiro, kas tiks piešķirta pēc dzīvokļu izīrēšanas. Papildus pieejams arī pašvaldības līdzfinansējums 340 025 eiro.
Ēku būvprojektu izstrādāja un būvdarbus veic SIA "Pillar Contractor".
Būvdarbi tika sākti šā gada aprīlī. Līdz 2026. gada vasarai Saules ielā 122 tiks uzceltas divas piecstāvu daudzdzīvokļu mājas ar kopumā 60 īres dzīvokļiem.