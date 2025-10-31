"Apmaldījies" kravas automašīnas šoferis varēja izraisīt smagu avāriju (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 17:44
Ekstremāla situācija: kravas automašīna uz Austrumu maģistrāles Rīgā brauc pa pretējo joslu
Uz Austrumu maģistrāles Rīgā piektdien notika potenciāli ļoti bīstama situācija, kad kravas automašīna iebraukusi pretējā braukšanas joslā, acīmredzot apmaldoties vai kļūdaini nogriežoties, vēsta "sadursme.lv".
Par laimi, redzamība bija laba un pretimbraucošās automašīnas nebrauca lielā ātrumā, tādējādi izdevās izvairīties no potenciāli ļoti bīstamās frontālās sadursmes.
"⚠️ Vadītāji, esiet uzmanīgi — īpaši nepazīstamos maršrutos un sekojiet ceļa zīmēm, ne tikai navigācijai!" šis aicinājums jāiegaumē visiem autovadītājiem it visur.