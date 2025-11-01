FOTO, VIDEO: “Gribējām, lai cilvēkiem ir klāt daba” - rudens sajūtu Rīgas centrā rada īpašs veikals
Šim dizaina veikalam Tērbatas ielā paiet garām vienkārši nav iespējams – tas izskatās, it kā pats rudens te būtu iemājojis, pirms dodas tālāk gatavot pilsētu ziemas miegam.
Tērbatas ielā 39 atrodas veikals “Dizaina Ambulance”, kas ar savu izskatu piesaista gan apmeklētāju, gan influenceru, gan vienkāršu garāmgājēju uzmanību. Veikalā mirdz bieza, zeltaina un čaukstoša koku lapu sega, radot sajūtu, ka esam nokļuvuši īstā rudens pasakā.
Kā sarunā Jauns.lv atklāj veikala pārstāve, pašas lapas ir no veikala īpašnieces mājām. “Viņai ir ļoti skaists īpašums, un tad viņa kopā ar ģimeni vāc tās lapas un ved uz šejieni. Un tad mēs visi kopā tās lapas šeit izvietojam pa visu veikalu, pa kafejnīcu.”
Doma par šādu dizainu radās, ņemot vērā faktu, ka Rīgā uz ielām viss jau ir ļoti novākts. “Rīgā sētnieki ir tik ļoti pacentušies, lai uz ielām lapas nebūtu. Mums gribējās iedot cilvēkiem šo sajūtu šeit, kad viņi atnāk. Šeit ir tā daba klāt, ir dabas tuvums un tā sajūta, smarža, ko lapas iedod.”
Pēc viņas teiktā, apmeklētājus pārsteidz tieši šī dabas klātbūtne un rudens smarža, kas piepilda telpu. Tā vēlāk radās arī doma par kafejnīcu. “Sākumā bija tikai veikals, kur pārdeva tikai ziedus, un cilvēkiem tik ļoti patika, ka visur ir kaut kādi dekori, trauciņi, ka visur ir viss kaut kas izgreznots, ka cilvēki aizvien vairāk un vairāk vēlējās pie tās kafijas pasēdēt un parunāties,” pauž veikala pārstāve.
Tur, kur rudens iemājo – Tērbatas ielā zeltainas lapas pārvērš veikalu pasakā
Viņa atzīmē, ka arī veikala īpašniece ir ļoti sirsnīga un vēlas, lai ikviens viesis justos kā mājās. “Īpašniece arī ļoti, ļoti sirsnīga un vienmēr māca ar visiem parunāties. [..] Un tad mēs jau ķērāmies klāt, ka mums vajag konditoreju, kūkas un saldos. Tad cilvēki sāka prasīt kaut kādus sāļos un pusdienas. Un tā mēs jau ļoti, patiesībā īsā laikā izaugām,” norāda veikala pārstāve.
“Tie bija kādi četri mēneši, pieci, kad bija pilna ēdināšana. Cilvēkiem patīk, ka mēs pasniedzam arī to ēdienu un kafiju no porcelāna traukiem, un tiek ielikta ļoti liela mīlestība, lai katram klientam sniegtu to, kas viņam trūkst,” piebilst veikala pārstāve.