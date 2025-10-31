Dinārs Dāvidsons./Foto: Ilze Voitiņa
Novadu ziņas
Šodien 15:21
Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amatā apstiprināts Dinārs Dāvidsons
Talsu novada pašvaldības dome 30. oktobra sēdē ar 15 deputātu atbalstu apstiprina Dināru Dāvidsonu Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amatā.
Konkursu uz šo amatu pašvaldība izsludināja 15. septembrī, un tajā pieteicās četri pretendenti.
Saskaņā ar Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amata atklātā konkursa pretendentu atlases un izvērtēšanas komisijas 8. oktobra lēmumu Dinārs Dāvidsons tika ieteikts amatam, un 14. oktobrī viņš iesniedza piekrišanu ieņemt šo amatu.
Dinārs Dāvidsons amatā stāsies 14. novembrī.
Rojas apvienības pārvaldes vadītājam būs būtiska loma vietējās kopienas interešu pārstāvniecībā un teritorijas attīstības nodrošināšanā, turpinot iesāktos darbus infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanā.