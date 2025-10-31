Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane.
Novadu ziņas
Šodien 15:14
Ogres Basketbola skolu atstāj tās ilggadējā vadītāja Ilga Neimane
No 31. oktobra amatu atstās Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane, nolēma Ogres novada deputāti.
Neimane pauda, ka tā bijusi viņas personīga vēlme atstāt amatu.
Domes deputāts Gints Sīviņš (NA) pateicās Neimanei, kura Ogres Basketbola skolu vadīja kopš 2001. gada, par ieguldīto darbu jaunās basketbola paaudzes audzināšanā. Šajā laikā esot pieaudzis audzēkņu skaits un tā esot vienīgā skolā valstī, kas īsteno profesionālās ievirzes programmu basketbolā.