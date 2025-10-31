Jūrmalā būs 90% atlaide arī nodoklim par mājokli
Šodien, 30. oktobrī, Jūrmalas dome pieņēma lēmumu – visiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem no 1. janvāra tiks piešķirta 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim vai tā daļai, kas aprēķināts par mājokli no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro.
Jau daudzus gadus visi jūrmalnieki saņem 90% atlaidi nodoklim par savā īpašumā esošo zemi. No nākamā gada Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji ne tikai par zemi, bet arī par savu mājokli maksās nekustamā īpašuma nodokli ar 90% atlaidi.
Idejas iniciators, Jūrmalas domes deputāts Gatis Truksnis uzsver: “Šis Jūrmalas domes pieņemtais lēmums ir ne tikai mans izpildītais solījums jūrmalniekiem, bet arī mana stingra pārliecība – iedzīvotājiem nav jāmaksā īpašuma nodoklis par savu vienīgo dzīves vietu. Šobrīd valsts likumdošana aizliedz pašvaldībām noteikt 0% nodokli, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu par maksimāli lielāko atlaidi, kādu šobrīd pieļauj likums – 90% atlaidi. Bet es uzskatu, ka valstij ir beidzot jāpieņem politisks lēmums un jāļauj pašvaldībām pašām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes saviem iedzīvotājiem.”
Esam vienīgā pašvaldība, kur šo maksimālo 90% atlaidi, kā arī daudzus citus atbalsta veidus nodrošina visiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, nešķirojot tos. Tas ir mūsu politikas pamats – nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem jūrmalniekiem. Un mēs arī redzam rezultātu – pēdējos gadus Jūrmala ir vienīgā valstspilsēta Latvijā, kurā stabili turpina pieaugt deklarēto iedzīvotāju skaits. Jūrmalas domes galvenais uzdevums ir un arī turpmāk būs – rūpēties par saviem iedzīvotājiem un pildīt tiem dotos solījumus, lai nodrošinātu visiem jūrmalniekiem kvalitatīvu dzīves vidi un labāko atbalsta sistēmu Latvijā.
Atlaide būs visiem deklarētajiem iedzīvotājiem
30. oktobrī Jūrmalas dome apstiprināja saistošos noteikumus “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”, kas paredz jau no 2026. gada 1. janvāra īstenot jaunu pašvaldības iniciatīvu – piešķirt 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli. Atlaidi piemēros nodoklim vai tā daļai, kas aprēķināts par mājokli no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro. 90% atlaide nodoklim par mājokli nākamgad pienāksies visiem Jūrmalas iedzīvotājiem (nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem), kuri šajā mājoklī būs deklarējuši savu pamata dzīvesvietu līdz šā gada 31. decembrim.
89% jūrmalnieku mājokļu kadastrālā vērtība ir zem 57 tūkstošiem eiro
Jūrmalā šobrīd ir 22 tūkstoši mājokļu īpašumu, kuros deklarēti Jūrmalas iedzīvotāji, 89% gadījumos šiem mājokļiem kadastrālā vērtība nepārsniedz noteiktos 56 915 eiro – tas nozīmē, ka 89% jūrmalnieku īpašumiem nodoklim par mājokli tiks pilnībā piemērota 90% atlaide. Ieguvēji būs visi jūrmalnieki, jo arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājokļa kadastrālā vērtība pārsniedz minēto summu, nodokļa daļai, kas aprēķināta līdz 56 915 eiro, tiks noteikta 90% atlaide.
Papildus tam vairākām nodokļu maksātāju grupām 90% atlaide nodoklim par mājokli tiks piešķirta visam mājokļa īpašumam neatkarīgi no kadastrālās vērtības: trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, politiski represētajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Plašs atbalsts iedzīvotājiem
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina plašu atbalsta sistēmu – papildus nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm jūrmalniekiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana visos pašvaldības bērnudārzos un skolās līdz pat 12. klasei, 100 eiro pabalsts mācību procesa atbalstam visiem izglītojamajiem no 1,5 līdz 25 gadu vecumam, kā arī 1000 eiro katram jaundzimušajam jūrmalniekam. Seniori ik gadu var saņemt 200 eiro pabalstu veselības uzlabošanai – ārstniecības izdevumiem, medikamentiem, medicīnas precēm un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai. Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem ir nodrošināti bezmaksas braucieni pilsētas maršruta autobusos neierobežotu reižu skaitu, kā arī divi bezmaksas braucieni dienā vilcienā maršrutā Ķemeri–Rīga.
Saistošie noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” tiks nosūtīti Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, un paredzams, ka stāsies spēkā no 2026. gada 1. janvāra.