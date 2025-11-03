Latvijas viesnīcu nozare - starp apbalvojumiem un izdzīvošanu!
Aparthotel Amella atzīta par “Latvia’s Leading Serviced Apartments 2025” prestižajā World Travel Awards ceremonijā Sardīnijā.
Kamēr Latvijā joprojām tiek diskutēts, cik svarīgs valstij ir tūrisms, mūsu viesnīcu nozare klusumā cīnās par izdzīvošanu — un reizēm arī uzvar.
Aizvadītajā nedēļā Sardīnijā notikušajā World Travel Awards 2025 ceremonijā Latvijas viesnīca "Aparthotel Amella" tika atzīta par "Latvia’s Leading Serviced Apartments 2025", apliecinot, ka arī nelielā valstī iespējams radīt pasaules līmeņa viesmīlības pieredzi.
“Saņemt atzinību no World Travel Awards nozīmē ļoti daudz — tas ir apliecinājums mūsu komandas profesionalitātei un viesu augstajam novērtējumam. Šis apbalvojums nav tikai par vienu viesnīcu; tas ir stāsts par visu Latvijas viesmīlības nozari, kas turpina strādāt, neraugoties uz augstām izmaksām, darbaspēka trūkumu un valsts atbalsta neprognozējamību,” uzsver Aparthotel Amella Valdes loceklis Artūrs Silantjevs.
Apliecinājums Latvijas potenciālam:
World Travel Awards, kas dibināti 1993. gadā, tiek uzskatīti par vienu no augstākajiem kvalitātes rādītājiem tūrisma un viesmīlības nozarē. Šī gada Eiropas ceremonija Forte Village Resort Sardīnijā pulcēja vadošos nozares pārstāvjus no visas Eiropas.
Aparthotel Amella komanda aicina stiprināt tūrisma un viesmīlības nozares atbalstu valsts līmenī, jo šī joma ne vien veicina nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi, bet arī veido Latvijas tēlu pasaulē.
“Latvijas tūrisma nozares potenciāls ir ievērojams. Lai mēs spētu konkurēt ar citām Eiropas valstīm, ir būtiski nodrošināt stratēģisku atbalstu un investīcijas no valsts puses — gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu, gan arī Latvijas atpazīstamības veicināšanā ārvalstu tirgos,” norāda Aparthotel Amella pārstāvji.
“Valsts mārketinga un reklāmas aktivitātes starptautiskajā vidē ir izšķirošas, lai piesaistītu jaunus viesus, investīcijas un ilgtermiņā veicinātu Latvijas konkurētspēju kā kvalitatīva tūrisma galamērķim.”
Tūrisma nozīme – valsts ekonomikas mugurkauls:
Pēc pandēmijas tūrisma nozare atkopjas lēni, tomēr viesnīcu uzņēmēji arvien biežāk atgādina, ka tūrisms nav luksuss – tas ir valsts ienākumu avots. Katrs ārzemju viesis nozīmē nodokļus, darba vietas un ekonomisku aktivitāti, kas ietekmē visu sabiedrību.
“Ja Latvija investē aizsardzībā, tai vienlaikus jādomā arī par ekonomikas dzīvotspēju. Bez ienākumiem valsts nevar būt stipra, un tūrisms ir viens no tiem mehānismiem, kas šos ienākumus nodrošina. Tāpēc svarīgi, lai valdība redz viesmīlības nozari nevis kā pakalpojumu greznībai, bet kā stratēģisku tautsaimniecības daļu,” nosaka Artūrs Silantjevs.
Mūsdienīga pieeja un atbildīga domāšana:
Viesnīcai šis ir jau otrais apbalvojums šogad – aprīlī tā ieguva Luxury Lifestyle Awards titulu kā “Labākā luksusa ģimenes viesnīca Latvijā”. Aparthotel Amella īpaši iecienījušas ģimenes no Baltijas, Eiropas, Āzijas un ASV.
“Aparthotel koncepts kļūst arvien aktuālāks – tas apvieno brīvību, mājīgumu un komfortu, ko novērtē gan ģimenes, gan biznesa ceļotāji. Mēs vēršam uzmanību individuālām viesu vēlmēm un integrējam digitalizācijas un ilgtspējas risinājumus, kas kļūst par nozares standartu Eiropā,” skaidro Artūrs Silantjevs.
Noslēgumā – no balvas līdz balsij:
Šādas uzvaras pierāda, ka Latvijas tūrisms spēj konkurēt ar Eiropas līderiem, taču, lai tas notiktu sistemātiski, nepieciešama valsts iesaiste un ilgtermiņa redzējums.
“Mūsu uzvara Sardīnijā ir prieks visai Latvijai. Bet, ja vēlamies, lai šīs uzvaras kļūst par normu, nevis izņēmumu, valstij jāatceras — katrs ieguldījums tūrismā ir ieguldījums valsts nākotnē,” noslēdz Artūrs Silantjevs.
Par Aparthotel Amella
Aparthotel Amella atrodas vēsturiskā ēkā, celtā 1900. gadā, un piedāvā 85 moderni aprīkotus apartamentus dažādās kategorijās. Tā ir četru zvaigžņu superior klases viesnīca, akreditēta Hotelstars Union sistēmā, kas izceļas ar elegantu dizainu, personalizētu apkalpošanu un elastīgu pieeju — no īstermiņa līdz ilgtermiņa uzturēšanās risinājumiem.