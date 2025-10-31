Mākslas muzejā "Rīgas birža" notiks antīkās literatūras simpozijs “Māksla un mākslinieciskais sengrieķu tekstos”
Ceturtdien, 2025. gada 13. novembrī, mākslas muzejā "Rīgas birža" plkst. 16.00 notiks antīkās literatūras simpozijs “Māksla un mākslinieciskais sengrieķu tekstos”.
Māksla tās dažādajās manifestācijās ir ilglaicīga personības šķautņu un pasaules skatījuma apliecinātāja. Seno grieķu literārais mantojums – būtiska vārda mākslas daļa – Eiropas kultūrā ir viena no senākajām un noturīgākajām cilvēka identitātes un vērtību izpausmes formām. Antīkajos, jo sevišķi seno grieķu, literārajos tekstos iekodētas Eiropas kultūras pamatvērtības, tādas ētiskās un estētiskās kvalitātes kā brīva doma, brīvs vārds, skaistais un labais, skaistais un noderīgais u.tml.
Kopjot antīko tekstu izpētes tradīciju un sveicot Hellēnistikas centru 25 gadu jubilejā, Latvijas Universitātes klasiskie filologi 13. novembrī plkst. 16.00 ielūdz uz simpoziju un rosina diskusiju par seno grieķu literārajiem tekstiem mākslas un mākslinieciskā kontekstā.
Saturiskie loki:
- Antīkā literatūra kā pārlaicīga vērtība: māksla ir ilglaicīga (sengrieķu val. τέχνη μακρή, latīņu val. ars longa). Eiropas senākie literārie teksti šodien un kāpēc tie joprojām aktuāli.
- Mūzas, muzejs un mākslas. Mitoloģija un literatūra: mūzas antīkajos tekstos. Seno grieķu literārā telpa un literatūra mākslas veidu sistēmā.
- Antīkā teksta estētika un estētiskais antīkajos tekstos. Māksla un mākslinieciskais dažādos literārajos žanros.
- Translatio / pārcēlums. Tulkojums un mākslinieciskais / tulkojums kā mākslinieciskais.
Piedalās klasiskie filologi Dr. philol. Ilona Gorņeva, Dr. philol. Ilze Rūmniece, Dr. philol. Gita Bērziņa, Mg. philol. Gatis Ezerkalns, Mg. philol. Agnese Upīte.
13. novembrī plkst. 18.00 ikviens interesents tiek aicināts ļauties unikālai pieredzei: Rīgas sirdī noskatīties sengrieķu autora Aristofana komēdijas “Putni” performanci oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Aristofana komēdija ir īpaša ar spēju izcelt sabiedriski nozīmīgas tēmas, tām piedāvājot negaidītu, bet reizē visnotaļ vienkāršu risinājumu. Neraugoties uz piederību senākajam Eiropas tekstu slānim, šajā darbā paustās domas izrādās nepārejoši svarīgas un izteikti saderīgas ar mūslaiku problemātiku. Performancē komēdija “Putni” tiks papildināta ar oriģinālmūzikā ietērptiem sengrieķu lirikas tekstu fragmentiem (Arhilohs, Alkajs, Sapfo). Norisē paredzēti arī interaktivitātes elementi (iesaistīšanās pēc vēlmes).