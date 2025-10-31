Rīgā uzstāsies izcilais pianists Behzods Abduraimovs
6. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī ar solo programmu uzstāsies viens no spilgtākajiem savas paaudzes pianistiem – Behzods Abduraimovs, kurš pasaules presē dēvēts par “maģisku solistu”, “Dieva dotu liriķi” un mūziķi ar “pārdabisku meistarību”.
Kritiķi vienbalsīgi atzīst – Abduraimovam īpaši piestāv kaislīga un tehniski izaicinoša mūzika. Rīgā viņš atskaņos Brāmsa, Lista, Debisī un Stravinska darbus. Behzods Abduraimovs dzimis Taškentā un ar klavierspēli sācis nodarboties agrā bērnībā. 16 gadu vecumā viņš pārcēlās uz Amerikas Savienotajām Valstīm, bet jau 18 gadu vecumā uzvarēja Londonas starptautiskajā pianistu konkursā "London International Piano Competition".
22 gadu vecumā viņš kļuva par "Decca Classics" ekskluzīvo mākslinieku, bet četrus gadus vēlāk sniedza solo koncertu Karnegi zālē Ņujorkā vairāk nekā 2700 klausītāju priekšā. Viņa diskogrāfijā ir vairāki starptautiski apbalvoti ieraksti, tostarp: debijas albums ar Lista, Sen-Sansa un Prokofjeva skaņdarbiem, kas saņēma Choc de Classica un Diapason Découverte balvas; 2020. gada albumi ar Rahmaņinova mūziku, izdoti Sony Classical un RCO Live, nominēti Opus Klassik balvai; jaunākais ieraksts Shadows of My Ancestors (Alpha Classics), kurā iekļauti Balakireva, Čaikovska, Borodina, Debisī un Prokofjeva darbi, saņēmis augstu novērtējumu Gramophone un Apple Music recenzijās.
Abduraimovs ir ceturtais bērns ģimenē, kurā apvienojusies mūzikas un zinātnes pasaule. Viņa dzīvē nozīmīgu pavērsienu ieviesa tēva zaudējums, kad viņam bija tikai deviņi gadi. “Toreiz sev apsolīju – ja mana dzīve būs saistīta ar mūziku, man jāsasniedz panākumi līdz divdesmit gadu vecumam. Tā arī notika,” stāsta pianists.
Pēc mācībām Taškentas Centrālajā valsts licejā viņš tika uzņemts ar pilnu stipendiju Džuljarda skolā Ņujorkā, taču izvēlējās studijas profesora Staņislava Judeniča klasē Parka universitātes Starptautiskajā mūzikas centrā Kanzassitijā – skolotāja, kurš kļuva par viņa radošo padomdevēju un draugu.
Programma Rīgā
Pianists, kuru Uzbekistānā dēvē par nacionālo dārgumu, Rīgā atskaņos programmu, kas apvieno četrus komponistus un dažādas laikmetu estētikas. Tajā satiekas Franča Lista fantāzijsonāte “Pēc Dantes lasījuma”, Kloda Debisī “Bergamaskas svīta”, fragmenti no Igora Stravinska baleta “Petruška” un Johannesa Brāmsa opuss “Četrus klavierdarbi’’.
Šī ir programma, kas prasa ne tikai virtuozitāti, bet arī stila precizitāti, emocionalitāti un dziļu māksliniecisku izjūtu – Abduraimovs to veiksmīgi demonstrē katrā uzstāšanās reizē. Biļetes pieejamas visās Biļešu Paradīzes kasēs un tīmekļa vietnē bilesuparadize.lv.