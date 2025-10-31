Latvijas Raidorganizāciju asociācijas un Latvijas Preses izdevēju asociācijas atklāj, ko domā par Kultūras ministrijas piedāvātajām izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībā
Reaģējot uz mediju Delfi un TVNET - publikācijām par abu mediju pausto atbalstu Kultūras ministrijas piedāvātajām izmaiņām Mediju atbalsta fonda (MAF) darbībā, Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Preses izdevēju asociācija - organizācijas, kas pārstāv vairāk kā 20 mediju uzņēmumus - informē, ka šīs izmaiņas neatbalsta.
"Lai sasniegtu Kultūras ministrijas izvirzīto mērķi - uzlabot Mediju atbalsta fonda atbalstīto projektu kvalitāti -, mūsu ieskatā, mērķtiecīgi jāstrādā pie vērtēšanas kārtības pilnveidošanas, nevis jāveido sistēma, kas rada riskus mediju vides daudzveidībai. Piedāvātais risinājums apvienot medijiem pieejamo finansējumu vienā lotē var atstāt atsevišķus mediju segmentus bez vai ar nebūtisku atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai," uzsver Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Kristers Pļešakovs.
"Mediju nozarē attieksme pret piedāvātajām izmaiņām nav vienota. Mēs aicinām Kultūras ministriju turpināt darbu pie Mediju atbalsta fonda darbības uzlabošanas un izveidot risinājumu, kas sasniegs mediju politikā definētos mērķus. Taču diskusijas nedrīkst kavēt Mediju atbalsta fonda programmu laicīgu izsludināšanu."
"Uzskatām, ka labākais risinājums ir saglabāt stabilitāti mediju vidē, 2026. gadā turpināt Mediju atbalsta fonda programmas līdzšinējā kārtībā, kas ir izveidota ilgstošu diskusiju rezultātā, un neapturēt šogad uzsākto darbu pie atbalsta programmu pilnveidošanas turpmākajiem gadiem."