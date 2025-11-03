Daugavpils teātrī top sengrieķu traģēdija latgaliešu valodā
Drīzumā, 15. novembrī, Daugavpils teātrī pirmizrādi piedzīvos sengrieķu dramaturga Eiripīda traģēdija “Hekube”.
Izrādi latgaliski iestudējusi režisore Tatjana Stepančenko-Bogdana no Francijas.
Izrādes darbība norisinās neilgi pēc Trojas krišanas. Hekube karā ir zaudējusi visu – vīru, troni, brīvību un vairākus bērnus. Kad šķiet, ka ciešanu kauss jau pilns, viņa piedzīvo nepiedodamu nodevību, un izmisumā dzimst viņas slāpes pēc taisnīgas atmaksas. No apstākļu ķīlnieces viņa pārtop likteņa noteicējā.
Hekubes lomu atveidos aktrise Jūlija Ļaha, kura uzskata, ka Eiripīds ir uzrakstījis darbu, kas ir apbrīnojami aktuāls arī mūsdienās un vēsta ne tikai par kara ēnu, kas sniedzas pāri cilvēkiem vēl ilgi pēc tā beigām, bet arī par pārsteidzošu iekšējo spēku.
“Hekube” ir režisores Tatjanas Stepančenko-Bogdanas pirmais iestudējums Latvijā. Viņa ir absolvējusi Maskavas A. Lunačarska Valsts teātra mākslas institūta (GITIS) M. Knēbeles pēdējo kursu, kura vadību pēc tam pārņēma L. Heifics, N Zvereva un O. Kudrjašovs. Neilgi pēc institūta absolvēšanas viņa pārcēlās uz Vāciju, vēlāk uz Franciju, kur piedalījusies dažādos teātra un kino projektos, iestudējusi izrādes un mācījusi aktiermeistarību.
Izrādes radošajā komandā ir arī scenogrāfs Marjus Jacovskis (Lietuva), kurš šogad tika apbalvots ar ordeņa “Par nopelniem Lietuvas labā” Bruņinieka krustu, kā arī kostīmu māksliniece Inga Bermaka, gaismu mākslinieks Sergejs Vasiļjevs, dramatizējuma autore Kristīne Veinšteina un muzikālā konsultante Alisa May, kura strādā ar vēl vienu nozīmīgu šīs izrādes elementu - kori.
Lomās: Jūlija Ļaha, Eduards Beļnikovs, Marks Šelutko, Agnese Laicāne, Marģers Eglinskis, Kristīne Veinšteina, Egils Viļumovs, Ritvars Gailums, Zanda Mankopa, Alisa May, Inese Ivulāne-Mežale, Kristaps Saulītēns, Kaspars Krauklis.
Pirmizrāde – 15. novembrī plkst.18.00, nākamā izrāde – 16. novembrī plkst.17.00.
Biļetes: Daugavpils teātra kasē (654 26520), „Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā un internetā www.bilesuparadize.lv.