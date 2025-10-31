Policija aizturējusi divus vīriešus, kuri ar arbaletu mēģināja cietumniekiem piegādāt telefonu un narkotikas
27. oktobrī ap plkst. 15.18 Valmieras novadā tika aizturēti divi vīrieši, kuri ar arbaleta palīdzību centās Valmieras cietuma teritorijā nogādāt sainīti ar narkotikām un telefonu.
Kā norāda likumsargi, plastmasas iepakojumā, kas bija pievienots bultai, atradās mobilajam telefonam līdzīgs priekšmets un nenoskaidrotas izcelsmes pulverveida viela.Transportlīdzekli vadīja vīrietis, automašīnā atradās arī pasažieris. Notikuma vietā tika aizturētas divas personas – 1984. gadā un 2003. gadā dzimuši vīrieši. Abas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 309. panta otrās daļas – par neatļautu priekšmetu vai vielu nodošanu personām, kas atrodas ieslodzījumā.
Dienu iepriekš, 26. oktobrī, Valmieras cietumā tika konstatēts līdzīgs mēģinājums – no braucoša auto, izmantojot arbaletu, tika mēģināts ieslodzītajiem nogādāt aizliegtus priekšmetus. Cietuma teritorijā atrasta bulta ar piesietu sainīti.
Ieslodzījuma vietu pārvalde norāda, ka neatļautu vielu un priekšmetu nodošana ieslodzītajām personām ir administratīvi vai krimināli sodāma. Šogad jau konstatēti vairāk nekā 200 gadījumi, kad aizliegtās lietas ieslodzījuma vietās mēģinātas nogādāt, izmantojot dažāda veida paņēmienus, tostarp pārmetienus un bezpilota lidaparātus. Policija turpina izmeklēšanu, skaidrojot precīzus notikušā apstākļus un vielas sastāvu.