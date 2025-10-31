Jaunums depozīta sistēmā: no 1. novembra maksu par taru varēs saņemt arī bankas kontā
No rītdienas, 1. novembra, Latvijas iedzīvotājiem būs plašākas iespējas saņemt depozīta maksu par nodotajiem dzērienu iepakojumiem tieši savā bankas kontā, izmantojot "Swedbank" izstrādāto digitālo risinājumu “dPays”.
Jaunā funkcionalitāte tiks aktivizēta 363 Depozīta iepakojuma operatora (DIO) taromātos visā Latvijā, tajās tirdzniecības vietās, kur šobrīd nav pieejama depozīta maksas atgriešana skaidrā naudā. Līdz ar to aptuveni 1000 depozīta pieņemšanas punktos iedzīvotāji varēs izvēlēties, kā saņemt depozīta maksu – skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu vai atprečojot kuponu, iepērkoties veikalā.
“Mūsdienās norēķini ar karti vai viedtālruni ir kļuvuši par ikdienu, tāpēc arī depozīta sistēmai jāattīstās līdzi laikam. Mūsu mērķis ir padarīt šo sistēmu ērtāku un pieejamāku, lai taras nodošana kļūtu par dabisku ikdienas ieradumu,” uzsver DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Ātri, ērti un bez papīra kupona
“dPays” risinājums ļauj atsevišķos taromātos saņemt depozīta maksu kontā aptuveni 10 sekunžu laikā, neatkarīgi no tā, kurā Latvijas bankā atvērts konts. Šī iespēja pieejama visu Latvijas banku klientiem un palīdz samazināt papīra kuponu izmantošanu.
“dPays ir lielisks piemērs tam, kā digitālie risinājumi var atvieglot cilvēku ikdienu un vienlaikus veicināt videi draudzīgus paradumus,” norāda Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs un valdes loceklis Jevgenijs Ivanovs. “Fakts, ka platformai jau pievienojušies vairāk nekā 10 tūkstoši lietotāju, apliecina sabiedrības gatavību izmantot šādas inovācijas.”
Attīstība soli pa solim
Digitālās depozīta maksas funkcionalitāte tiek ieviesta pakāpeniski. Pirmie lietotāji ar to iepazinās jau 2024. gada nogalē, kad Rīgā tika atklāts Dižtaromāts – iekārta, kur iespējams nodot lielu apjomu iepakojumu. Šovasar DIO kopā ar “ELVI” veikalu tīklu īstenoja pilotprojektu 53 taromātos. Trīs mēnešu laikā iedzīvotāji depozīta maksu savos kontos saņēmuši aptuveni 3500 reižu, atgūstot vairāk nekā 10 000 eiro.
No 1. novembra risinājums būs pieejams 363 taromātos, taču pagaidām tas nebūs pieejams “Rimi”, “Maxima” un “Lidl” veikalos, kuros jau darbojas iespēja saņemt depozīta maksu skaidrā naudā. Nākamajos posmos paredzēts paplašināt "dPays" funkcionalitāti arī citās vietās.
Kā saņemt depozīta maksu kontā?
-
Reģistrējies vietnē dPays.eu, izmantojot Google, Apple kontu vai e-pastu.
-
Pievieno savu bankas kontu (var izmantot jebkuras Baltijas bankas kontu).
-
Taromātā nospied “Skenēt depozīta kodu” un noskenē ekrānā redzamo QR kodu.
-
Nauda tiks ieskaitīta kontā apmēram 10 sekunžu laikā.
Informāciju par taromātiem, kuros pieejama depozīta maksas saņemšana bankas kontā, varēs atrast arī www.depozitapunkts.lv interaktīvajā kartē.