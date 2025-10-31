Gulbenes Spārītes parkā tumšajos vakaros kļuvis drošāk
Spārītes parks Gulbenē ir kļuvis vēl pievilcīgāks un drošāks pēc gājēju celiņa un tiltiņa atjaunošanas, kas uzlabojusi pārvietošanos gan diennakts tumšajā laikā, gan ikdienas pastaigās ar bērnu ratiņiem. Projekta realizācija, kas sākās 2023. gadā, tika veiksmīgi pabeigta šogad, papildinot parku ar jauniem soliņiem un labiekārtotu pieeju Asaru ezera saliņai.
Spārītes parks Gulbenē ir kļuvis par iemīļotu laika pavadīšanas vietu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Tagad tas kļuvis vēl pievilcīgāks, jo atjaunots gājēju celiņš un tiltiņš uz Asaru ezera saliņu, informē Gulbenes novada pašvaldība.
“Pārvietojoties pa Spārītes parku diennakts tumšajā laikā, parka daļā, kurā nav atjaunots ietves segums, ir nedroši un bīstami, sevišķi, ja pārvietojas ar velosipēdiem, jo šī brīža ietves segums ir ļoti sliktā stāvoklī. Tieši tāpat šis neatjaunotais ietvju segums pārvietoties rada grūtības ne tikai gājējiem vai velosipēdistiem, bet arī jaunajām māmiņām, kuras dodas pastaigā ar savām atvasēm un izmanto bērnu ratiņus,” - ar šādu pamatojumu Spārītes parka ietves atjaunošanai jau 2020.gadā tika iesniegts projekts Līdzdalības budžetam, taču iedzīvotāji to neatzina par prioritāti un atbalstīts netika.
Tikai ar projekta iesniegšanu Līdzdalības budžetam trešajā gadā, projekts tika atbalstīts un 2023.gadā tika uzsākta projekta realizēšana. Ņemot vērā, ka bija atsauce uz diennakts tumšo laiku, bet Līdzdalības budžeta projektā tas nebija paredzēs un Spārītes parka otrā daļā jau bija izbūvēts apgaismojums, pašvaldība nolēma izstrādāt ietves atjaunošanas projektu kopā ar apgaismojumu, tādejādi palielinot arī projekta kopīgo budžetu. Ietves atjaunošana noslēdzās 2025.gada jūlijā un oktobrī tika uzstādīti arī parka soliņi. Piesaistot papildus finansējumu šajā parka daļā ir atjaunots jeb vizuāli uzlabots tiltiņš uz Asaru ezera saliņu.