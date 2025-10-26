Gulbenes novadā ievērojami uzlabo trenažieru zāļu piedāvājumu
Foto: Gulbenes novada pašvaldība
Fitness

Gulbenes novadā ievērojami uzlabo trenažieru zāļu piedāvājumu

Sporta nodaļa

Jauns.lv

No šīs nedēļas vairākās Gulbenes novada trenažieru zālēs ir palielinājies piedāvājums to apmeklētājiem.

Gulbenes novadā ievērojami uzlabo trenažieru zāļu ...

No šīs nedēļas vairākās Gulbenes novada trenažieru zālēs ir palielinājies piedāvājums to apmeklētājiem.

“Labiekārtojot Gulbenes sporta centra trenažieru zāli, mēs arī labiekārtojām četras citas zāles: Gulbenes pilsētas stadiona trenažieru zāli, Lizuma trenažieru zāli, Staru trenažieru zāli un Rankas trenažieru zāli. Trenažieru zāles apmeklējums ir bez maksas, sekojam līdzi grafikam un izmantojam iespēju!” aicina Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers. 

Tēmas

GulbeneGulbenes novads

Citi šobrīd lasa