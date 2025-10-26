Foto: Gulbenes novada pašvaldība
Fitness
Šodien 11:11
Gulbenes novadā ievērojami uzlabo trenažieru zāļu piedāvājumu
No šīs nedēļas vairākās Gulbenes novada trenažieru zālēs ir palielinājies piedāvājums to apmeklētājiem.
No šīs nedēļas vairākās Gulbenes novada trenažieru zālēs ir palielinājies piedāvājums to apmeklētājiem.
“Labiekārtojot Gulbenes sporta centra trenažieru zāli, mēs arī labiekārtojām četras citas zāles: Gulbenes pilsētas stadiona trenažieru zāli, Lizuma trenažieru zāli, Staru trenažieru zāli un Rankas trenažieru zāli. Trenažieru zāles apmeklējums ir bez maksas, sekojam līdzi grafikam un izmantojam iespēju!” aicina Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers.