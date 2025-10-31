Rīgā bezvēsts pazudusi 56 gadus vecā Inga Kavaca
foto: Valsts policija
Inga pēdējo reizi redzēta 30. oktobrī plkst. 21.00 Rīgā, Mūkusalas ielā.
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1969. gadā dzimušo Ingu Kavacu, kura pēdējo reizi redzēta 30. oktobrī pulksten 21.00 Rīgā, Mūkusalas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums ap 164 cm, blondi īsi mati, vidējas miesas būves. Bija ģērbusies gaiši brūnās biksēs un tumšā virsjakā, līdzi bija balta rokas somiņa. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255 vai 112.

