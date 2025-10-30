Pielika pārdevējām nazi pie kakla un draudēja nogalināt: Rīgā brutāli aplaupīti divi veikali
Aizvadītajās brīvdienās kāds 1991. gadā dzimis vīrietis aplaupīja divas tirdzniecības vietas, kopā nolaupot teju 450 eiro. Par notikušo uzsākti divi kriminālprocesi, un aizturētajam vīrietim šodien, 30. oktobrī, piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šā gada 25. oktobrī likumsargi saņēma informāciju par kādu laupīšanu Rīgā, Miera ielā. Kāds vīrietis iegāja tirdzniecības vietā, pārdevējai pie kakla pielika nazi, draudēja nogalināt, ierobežoja personas kustības un brīvību un piespieda atvērt kasi. Pārdevēja baiļu iespaidā izpildīja noziedznieka pavēles un atvēra kasi. Vīrietis nolaupīja aptuveni 230 eiro.
Nākamajā dienā, 26. oktobrī, Matīsa ielā notika analoģiska rakstura laupīšana. Kāds vīrietis iegāja tirdzniecības vietā, aizslēdza durvis, ar nazi draudēja pārdevējai un no kases nolaupīja teju 200 eiro.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka abas laupīšanas veicis viens un tas pats vīrietis. Veicot plašus meklēšanas pasākumus, Valsts policijas darbinieki aizturēja meklēto vīrieti.
Nolūkā apgrūtināt meklēšanu, vīrietis pēc publiskas izsludināšanas meklēšanā bija mainījis savu izskatu – gan noskuvis bārdu, gan nogriezis matus.
Aizturētais vīrietis dzimis 1991. gadā un iepriekš jau ir sodīts par laupīšanu. Šodien, 30. oktobrī, viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Par notikušo uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas, proti, par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana). Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.