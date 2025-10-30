Bērnu vairs nav! Paziņo par vēl divu Latvijas skolu slēgšanu
Nesasniedzot valstī noteikto minimālo skolēnu skaitu, no nākamā gada 1. augusta slēgs Ēdoles pamatskolu un Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolu, ceturtdien nolēma Kuldīgas novada domes deputāti.
Šajā mācību gadā Ēdoles pamatskolā mācās 44 skolēni, tostarp 1. klasē un 3. klasē nav neviena skolēna. Savukārt Kabiles pamatskolā mācās 40 skolēni. Arī šajā skolā 1. klasē nav neviena skolēna, bet 8. klasē ir tikai viens bērns, liecina pašvaldības apkopotie dati.
Domes sēdē Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure informēja, ka jau patlaban 24 Ēdoles skolēni un 23 Kabiles skolēni mācās citās Kuldīgas novada skolās.
Kuldīgas novada pagastos esošajām izglītības iestādēs 1.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu grupās ir jābūt vismaz 30 skolēniem, pieļaujot 1.-3. un 4.-6. klasēs procentuālu nobīdi par 25%, proti, tur jābūt vismaz 23 skolēniem, bet 7.-9. klasēs pieļaujama nobīde par 10% - līdz 27 skolēniem.
Dome uzdeva Ēdoles pamatskolai un Kabiles pamatskolai līdz 2026. gada 31. maijam informēt Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāju par skolēnu skaita atbilstību valstī noteiktajiem skolēnu skaita kvantitatīvajiem rādītājiem.
Nesasniedzot valstī noteiktos skolēnu skaita kvantitatīvos rādītājus klašu grupās 2026. gada 31. maijā, konkrētā izglītības iestāde tiks slēgta ar 2026. gada 1. augustu. Domes deputāti uzdeva izglītības iestāžu vadītājiem par lēmumu informēt iestāžu darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus.