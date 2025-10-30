Ādažu bāzē ieliks pamatakmeni kaujas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta centram
31. oktobrī militārās bāzes “Ādaži” teritorijā tiks ielikts pamatakmens Kanādas finansētam kaujas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta centram, kas būtiski stiprinās Latvijas un NATO austrumu flanga drošību. Šis 35 miljonus eiro vērtais projekts ir Kanādas lielākais militārās infrastruktūras ieguldījums ārvalstīs pēdējo desmitgažu laikā.
35 miljonus eiro vērtais projekts demonstrē Kanādas ilgtermiņa ieguldījumus Latvijas drošībā. Tas ir arī lielākais Kanādas militārās infrastruktūras projekts, kas būvēts ārzemēs pēdējo desmitgažu laikā.
Pasākumā piedalīsies Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere, Kanādas vēstnieks Latvijā Braiens Svorks (Brian Szwarc), Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis, Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā (Task Force Latvia) komandiera vietnieks pulkvežleitnants Džoels Malijs (Joel Maley).
Kaujas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta centra platība pārsniegs 17 000 kvadrātmetru, tajā tiks nodrošināta pilnvērtīga apkope un remonts gan Kanādas, gan NATO kaujas tehnikai, tostarp “Leopard 2” kaujas tankiem. Centrā būs iespējams veikt sarežģītākus remonta un apkopes darbus, ko nav iespējas veikt kaujas laukā. Pateicoties parka kapacitātei, rezerves daļu pieejamībai un specializētām remonta zonām, centrs būtiski uzlabos NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un Nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību un noturību. Kaujas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta centra būvniecība uzsākta 2025. gada augustā, veicot vietas sagatavošanu un pamatu izbūvi. Būvniecību plānots pabeigt līdz 2027. gada decembrim.
Kanādas ieguldījumi infrastruktūrā, aprīkojumā, apmācībā un personāla nodrošināšanā ir tieši ietekmējuši NATO daudznacionālās brigādes spējas izvietot spējus visā Latvijā. Tie ir kritiski svarīgi, lai nodrošinātu Latvijas un NATO austrumu flanga drošību. Kanādas apņemšanās neietver tikai NATO bruņoto spēku klātbūtni un kaujas spēju nodrošināšanu, to apliecina vairāk nekā 230 miljoni ASV dolāru, kas atvēlēti infrastruktūrai Latvijā, tādās vietās kā militārās bāzes “Ādaži”, “Ceri” un “Lielvārde”.
Kanāda ir NATO daudznacionālās brigādes Latvijā vadošā valsts, kam ir noteicošā lomā, koordinējot ar Latviju un sabiedrotajiem spēku sastāvu un to izvietošanai nepieciešamo infrastruktūru.