Dalās pieredzē par dzeramā ūdens zudumu novēršanu Liepājā
SIA “Liepājas ūdens” ir veiksmīgi samazinājis dzeramā ūdens zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, izmantojot modernu noplūžu monitoringu un inovatīvas tehnoloģijas, kas ļāvušas novērst nopietnas avārijas un uzlabot ūdensapgādes efektivitāti.
SIA “Liepājas ūdens” tehniskais direktors Uldis Ķepals šī gada 28. oktobrī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) rīkotajā seminārā "Ūdens zudumi centralizētos ūdensapgādes tīklos" dalījās pieredzē par Liepājas pilsētas ūdensapgādes sistēmas noplūžu monitoringu un paveikto, lai tās samazinātu.
Par zudumiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā sauc to ūdens daudzumu, kas pēc ūdens izsūknēšanas no dziļurbumiem un padeves ūdensapgādes tīklā, netiek uzskaitīts ar komercuzskaites mēraparētiem. Iemesli tam var būt dažādi, piemēram bojāti cauruļvadi vai nehermētiski savienojumi.
Metodes, ar kuru palīdzību šos zudumus var konstatēt, ir dažādas – cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, ūdens masas bilance, koleratoru pielietošana, kā arī noplūdes vietas noteikšana pēc spiediena cauruļvados attiecībā pret reljefu.
SIA “Liepājas ūdens” pēdējos gados ir pievērsis īpašu uzmanību, lai samazinātu dzeramā ūdens zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā. 2023. gadā uzņēmums iegādājās piecas noplūžu meklēšanas iekārtas Zonescan- korelātorus no firmas Gutermann, kas sevi jau lieliski ir pierādījušas darbībā - primāri novērstas noplūdes sistēmas mugurkaula cauruļvados ar diametru 300 līdz 400mm, kas jebkurā brīdī varēja izraisīt nopietnu ūdensapgādes avāriju un ūdens padeves pārtraukumu.
Pēdējos divos gados, intensīvi strādājot ne tikai ar iepriekšminētajām iekārtām, bet izmantojot arī citus paņēmienus ūdens zudumu noteikšanai un novēršanai, uzņēmumam ir izdevies samazināt zudumus par 5% līdz 14…15%, kas Latvijas mērogā ir ļoti labi un Eiropas līmenī arī varam sevi ierindot augšgalā.