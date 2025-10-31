Tēva lepnums. 81 gadu vecais Maikls Duglass un viņa 22 gadus vecā skaistule Kerisa apbur Ņujorku
Leģendārais Holivudas aktieris Maikls Duglass staroja aiz prieka un lepnuma, kad pirms pāris dienām Ņujorkā apmeklēja "Kultūras ikonu" pasākumu. Viņam līdzās bija skaistule meita - 22 gadus vecā Kerisa Zeta-Duglasa, kura ir kopīga ar sievu velsiešu aktrisi Ketrīnu Zetu-Džounsu.
81 gadu vecais aktieris un viņa jaunākā atvase, 22 gadus vecā Kerisa, bija lieliskā noskaņojumā, pozējot fotogrāfiem spožajā pasākumā, kas norisinājās Perelmana skatuves mākslas centrā.
Šim notikumam par godu Maikls bija izvēlējies elegantu melnu uzvalku, baltu kreklu un violetu kaklasaiti. Savukārt Kerisa piesaistīja skatienus, tērpusies melnā midi garuma kleitā uz lencītēm, kas rotāta ar mirdzošām pērlītēm. Viņa piešķīra savam tēlam grāciju, koptēlu papildinot ar smalkām augstpapēžu kurpēm un rotājoties ar rubīna sarkaniem auskariem.
Maikls Duglass ar meitu Kerisu “Kultūras ikonu” gala pasākumā Ņujorkā
Viņas mamma Ketrīna Zeta-Džounsa (56) šoreiz pasākumu neapmeklēja. Slavenību žurnāls “People” zina teikt, ka aktrise darba saistību dēļ nav varējusi ierasties, tāpēc Maiklu uz sarkanā paklāja pavadīja viņu abu meita.
Vakars bija veltīts modes dizainerei Diānai fon Firstenbergai. Šī bija jau otrā reize, kad Perelmana skatuves mākslas centrs rīkoja “Kultūras ikonu” gala pasākumu.
Kerisas fotogrāfijas, ko jauniete publisko savos sociālajos tīklos, neskaitāmas reizes apliecinājušas, ka viņa skaistumu mantojusi no šarmantās mammas. Reiz Kerisa “Instagram” blogā bija publiskojusi nevainojamu pašportretu no brīvdienām. Viņa tajā redzama ģērbusies brūnā bikini un bez sejas dekoratīvās kosmētikas.
Kerisa šajā fotogrāfija izskatījās kā kopija savai mammai, kad viņa jaunībā filmējās seriālā “The Darling Buds of May”.
2023. gadā Kerisa apbūra sekotājus ar video sēriju, kur demonstrēja savus muzikālos talantus. Viņa pārsteidza ne tikai ar izcilām vokālajām dotībām, bet arī ar lielisku klavierspēles prasmi. Mamma Ketrīna vairākkārt publiski slavējusi meitas priekšnesumus, saucot tos par “skaistiem” un “apbrīnojamiem”.
Viss liecina, ka Kerisa grasās sekot savu slaveno vecāku pēdās, uzsākot karjeru izklaides pasaulē.
Arī Ketrīna iepriekš apliecinājusi, ka abi viņas bērni – meita Kerisa un dēls Dilans – ir apņēmības pilni kļūt par aktieriem. “Viņu mīlestība pret aktiermākslu ir tik spēcīga, ka pat, kad Maikls iesaka domāt par politiku vai vēsturi, viņu sirds joprojām pieder teātrim. Viņi vēl nav darījuši neko profesionāli, bet vēlas iet šo ceļu,” paskaidrojusi Ketrīna. “Patiesībā bērniem no slavenām ģimenēm ir sevi jāapliecina vēl vairāk, taču, neskatoties uz šo šķērsli, mani bērni saka: ‘Nē, mēs tomēr to gribam darīt.’”
Maikls Duglass, kura tēvs bija leģendārais Kērks Duglass, savulaik pat ir brīdinājis Kerisu – ja viņa izvēlēsies Holivudu, vienmēr tiks dēvēta par “Duglasa un Zetas-Džounsas meitu”.