Liepājas Reģionālajā slimnīcā atklāta telpa dvēselei un mieram
Liepājas Reģionālajā slimnīcā atklāta jaunizveidotā kapela, kas veltīta Svētajam evaņģēlistam Lūkam un kalpo kā garīgā atbalsta vieta pacientiem, viņu tuviniekiem un slimnīcas personālam, piedāvājot mieru, cerību un emocionālu atbalstu dažādu ticību pārstāvjiem. Kapela simbolizē līdzjūtību un ticību, kas ir būtiska pilnvērtīgai un līdzjūtīgai aprūpei slimnīcā.
Ar svinīgu svētbrīdi Liepājas Reģionālajā slimnīcā atklāta jaunizveidotā kapela, kas veltīta Svētajam evaņģēlistam Lūkam. Liepājas Reģionālās slimnīcas kapelāns Erlands Lazdāns uzsver, ka kapela slimnīcā jeb lūgšanu istaba ir nepieciešama vairāku iemeslu dēļ – ne tikai reliģisku, bet arī emocionālu un psiholoģisku. “Pirmkārt, tā sniedz garīgu atbalstu pacientiem. Slimības, ciešanas vai nāves tuvums bieži liek cilvēkiem meklēt jēgu, mierinājumu un cerību. Kapela nodrošina vietu, kur var lūgt, pārdomāt, saņemt mierinājumu vai vienkārši pabūt klusumā. Garīgā prakse palīdz mazināt trauksmi un bailes, kas bieži pavada ārstēšanos.
Otrkārt, kapela ir atbalsta vieta arī radiniekiem un apmeklētājiem. Pacientu ģimenes locekļi nereti piedzīvo stresu, neziņu vai skumjas. Šeit viņi var atrast mierīgu, neitrālu vidi, kur apstāties, pārdomāt, lūgt vai vienkārši sakārtot domas, cerot uz tuvinieku atlabšanu.
Treškārt, šī vieta ir nozīmīga arī slimnīcas personālam. Mediķi ikdienā saskaras ar ciešanām, nāvi un smagiem lēmumiem, un kapela kalpo kā patvērums, kur gūt iekšēju līdzsvaru un garīgu stiprinājumu.
Cilvēks ir Dieva radījums, kas sastāv no miesas un dvēseles. Miesas, dvēseles un gara vienotājs ir Dievs. To vienotība var tikt panākta ar paša cilvēka vēlēšanos un ticību. Tātad ilglaicīgi veselību var noturēt dzīvojot mīlestībā un ticībā uz Dievu. Kapela simbolizē, ka slimnīca respektē cilvēka garīgo dimensiju un sniedz pilnvērtīgu, līdzjūtīgu aprūpi,” stāsta E. Lazdāns.
Svinīgajā iesvētības rituālā piedalījās arī Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienības Priekules draudzes mācītāja, Līvija Baltrušaite-Karzone, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Superindendants, ordinēts mācītājs Edgars Šneiders, Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Aizputes draudzes mācītājs, Liepājas Reģionālās slimnīcas kapelāns Erlands Lazdāns, kā arī slimnīcas valdes pārstāvji Andris Vistiņš un Andris Platais.
Simboliski kapela nosaukta Svētā evaņģēlista Lūkas vārdā. Lūka bija ārsts un viens no četriem evaņģēlistiem, kurš ar savu līdzjūtību un rūpēm par cilvēku atspoguļoja kalpošanas būtību. Viņa evaņģēlijā īpaša vieta veltīta līdzcietībai, piedošanai un žēlsirdībai. Tradīcija Lūku uzskatīt par ārstu balstās gan senajos rakstos, gan Pāvila vēstulēs, kur viņš dēvēts par “mīļo ārstu”. Tāpēc Lūka bieži tiek godināts kā ārstu un ārstniecības darbinieku aizbildnis. “Viņš kalpoja ne ar skaļiem vārdiem, bet ar klusu, pacietīgu uzticību — kā ārsts, kas neatmet cilvēku pat visgrūtākajā brīdī,” atgādina E. Lazdāns. Tieši šī līdzcietības un uzticības ideja kļuvusi par iedvesmu kapelas nosaukumam un būtībai.
Kapela vienlaikus pilda arī iekļaujošas un daudzfunkcionālas telpas nozīmi. Mūsdienu slimnīcu kapelas arvien biežāk tiek veidotas kā neitrālas vietas, kas piemērotas dažādu ticību pārstāvjiem – kristiešiem, musulmaņiem, ebrejiem un citu reliģiju vai konfesiju piederīgajiem. Tā ir arī vieta neticīgajiem, kas meklē vienkārši klusumu un mieru.
Ikviens ir aicināts apmeklēt Svētā Lūkas kapelu. Telpā valda mājīga gaisma, koksnes siltums un vienkāršība, kas aicina apstāties un ieklausīties sevī.