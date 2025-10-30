Kulbergs par Stambulas konvenciju: “Šis jautājums līdz balsojumam nenonāktu, ja valstī būtu premjers, kas vada loģisku koalīciju”
“Jautājums par izstāšanos no Stambulas konvencijas ir jānodod tautas nobalsošanai,” šodien Saeimas sēdē pauda deputāts Andris Kulbergs (AS).
Kulbers uzsvēra, ka, viņaprāt, šis jautājums līdz balsojumam nenonāktu, ja “valstī būtu premjers, kas vada loģisku koalīciju.”
“Uzskatu, ka šis balsojums ir sekas ar asinīm parakstītajam līgumam par Rinkēviča ievēlēšanu par prezidentu, kad “Jaunā Vienotība” nogāza iepriekšējo valdību un izvilka ZZS no piecu gadu dziļas opozīcijas. [...] Balsoju šobrīd, lai demonstrētu de-facto kritušas valdības premjerei, ka viņa nav savākusi savu koalīciju, un, ka ir viņas laiks atkāpties no amata un gāzt šo valdību, kurā nevienam ministram nav pozitīvs reitings,” tribīnē teica Kulbergs.
Kulbergs savu balsi “par” komentēja, sakot, ka ar “augstu varbūtību” pieņem, ka prezidents atgriezīs šo likumprojektu otrai izskatīšanai.
Vēl Kulbergs pauda, ka, viņaprāt, realitātē Stambulas konvencija ir nevis, lai cīnītos par vardarbību, bet lai pelnītu no tās: “Vienlaikus aicinu Latvijai pasteigties un daudz ātrāk par gala termiņu – 2027. gada 14. jūniju – ieviest Eiropas Savienības 2024. gada direktīvu par vardarbības apkarošanu, kas pēc būtības, nepārprotami, bez interpretācijas, skaidri, juridiski risina vardarbības apkarošanas jautājumu un ievieš konkrētus mājasdarbus izpildē.”
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
“Šajos laikos, kad politikā dotā vārda un solījuma vērtība ir iemesta Ārlietu ministrijas miskastē, pateicoties darījumam – Rinkēvičam kļūt par prezidentu –, mēs savu solījumu vēlētājam turam visos apstākļos. Mēs nevēlamies būt un nebūsim kā citi, kuriem labākajās padomju kolhoznieku tradīcijās nav sava viedokļa un kuri mirkļa emocijās ieguvumu dēļ bija gatavi notirgot savas vērtības un uzmest savus vēlētājus. Un tagad kritušo reitingu un tuvojošos vēlēšanu sakarā ir gatavi nākamajam uzmetienam,” piebilda Kulbergs, “Latvijas pilsoņi, ja jautājums nonāks līdz vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu vākšanai par tautas nobalsošanas ierosināšanu, neesiet kūtri – ejiet, parakstieties paši un aiciniet savus ģimenes locekļus, savus kolēģus un draugus. Un es gribu dot jums šo iespēju izteikties un pašiem lemt. Dievs, svētī Latvijas ģimenes! Dievs, svētī Latviju!”